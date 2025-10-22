Всемирно известная компания уволит 600 тысяч работников: кто их заменит

Компания Amazon готовится к самой масштабной автоматизации в своей истории – 600 тысяч роботов смогут занять места людей. Таким образом Amazon планирует сэкономить достаточно солидную сумму в будущем. Процесс заменить людей на роботов должен завершиться к 2033 году. Об этом сообщает The New York Times.

Роботы заменят новых работников. Фото: из открытых источников

В публикации отмечается, что, несмотря на то, что объемы продаж за это время, как ожидается, удвоятся, Amazon делает ставку на роботов, которые должны взять на себя до трех четвертей всех задач.

Как говорится во внутренних документах компании, команда по робототехнике планирует автоматизировать 75% логистических процессов, а уже к 2027 году компания сможет обойтись без 160 тысяч рабочих мест, которые иначе пришлось бы создать. Это позволит экономить около 30 центов на каждом доставляемом клиенту товаре. Это примерно 12.6 миллиарда долларов с 2025 по 2027 год.

Внутри Amazon понимают, что массовая автоматизация неизбежно вызовет негативную реакцию. По данным NYT, компания обсуждала, как улучшить имидж "социально ответственного работодателя". Среди идей — участие в благотворительных инициативах и отказ от слов вроде "искусственный интеллект" или "автоматизация" в пользу более нейтральных выражений, таких как "современные технологии" или "работы-помощники".

Представитель Amazon Келли Нантел заявила, что утечка отражает точку зрения только одной команды и не отражает стратегию компании в целом.

"Мы активно нанимаем сотрудников по всей стране и недавно объявили о планах принять на работу 250 тысяч человек к праздничному сезону. Истоки часто дают неполное или обезображенное представление, и это как раз такой случай", — отметила специалист.

В свою очередь, экономисты убеждены, что такая тенденция не станет единичным случаем, ведь лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Ведьмоглу отметил, что Amazon имеет уникальный стимул для внедрения роботизации, и если компания добьется успеха, ее пример неизбежно подхватят другие корпорации.

