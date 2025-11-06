У світі з'явився найлюдоподібніший робот: як він виглядає



















Китайська автомобільна компанія Xpeng представила роботів-асистетів нового покоління Iron. Компанія пишається тим, що вони найреалістичніші в індустрії – у них є хребет, шкіра та синтетичні м'язи, а також можна вибрати підлогу та статуру. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише BGR.

Робот-помічник нового покоління Iron. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що природні рухи забезпечують штучні аналоги кісток та м'язів. Також це перший у світі гуманоїдний робот із повністю твердотілим акумулятором.

Зростання робота дорівнює 1,78 м, вага 70 кг. Iron вміє розмовляти, ходити, брати до рук предмети та реагувати на довкілля. Розробники акцентували, що модернізували рухливість суглобів та додали пасивний ступінь свободи у носінні стопи. Завдяки цьому рухи андроїда стали легшими та природнішими — "ніби він крокує у невагомості".

Iron запропонують як у чоловічій, так і жіночій версіях. Потенційні покупці зможуть оцінити різні комплектації та навіть придбати за додаткову плату одяг – наприклад, діловий костюм.

Ціна робота поки що ніде не розголошується публічно, але виробництво стартує у квітні 2026 року.

