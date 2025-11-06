В мире появился самый человекоподобный робот: как он выглядит



















Китайский автомобильная компания Xpeng представила роботов-ассистетов нового поколения Iron. Компания гордится тем, что они самые реалистичные в индустрии – у них есть позвоночник, кожа и синтетические мышцы, а также можно выбрать пол и телосложение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет BGR.

Робот-ассистент нового поколения Iron. Фото: из открытых источников

Отмечается, что естественные движения обеспечивают искусственные аналоги костей и мышц. Также это первый в мире гуманоидный робот с полностью твердотельным аккумулятором.

Рост робота равен 1,78 м, вес 70 кг. Iron умеет разговаривать, ходить, брать в руки предметы и реагировать на окружающую среду. Разработчики акцентировали, что модернизировали подвижность суставов и добавили пассивную степень свободы в носке стопы. Благодаря этому движения андроида стали более легкими и естественными – "будто он шагает в невесомости".

Iron предложат как в мужской, так и в женской версиях. Потенциальные покупатели смогут оценить разные комплектации и даже приобрести за дополнительную плату одежду – например, деловой костюм.

Цена робота пока что нигде публично не разглашается, но производство стартует в апреле 2026 года.

