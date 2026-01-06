Роботи замість людей: Hyundai готує гуманоїдів

Компанія Hyundai презентувала нового людиноподібного робота Atlas, призначеного для виконання фізично складних завдань на автомобільному виробництві. Розробка є частиною стратегії автоматизації заводів і поступового переходу до використання гуманоїдних роботів у промисловості.

Роботи-люди від Hyundai

На початковому етапі Atlas виконуватиме рутинні операції — зокрема розкладатиме деталі в автомобілях і працюватиме з компонентами на конвеєрі. У компанії зазначають, що це дозволить зменшити навантаження на працівників і підвищити ефективність виробничих процесів.

Початок роботи робота на автозаводах Hyundai планується з 2028 року. До 2030-го компанія розраховує залучити його вже до складніших етапів виробництва, де потрібна точність, витривалість і здатність працювати в складних умовах.

Atlas оснащений руками, співмірними з людськими, тактильними сенсорами та повністю обертальними суглобами. Робот здатний підіймати вантажі вагою до 50 кілограмів і працювати в температурному діапазоні від –20 до +40 градусів. Це робить його придатним для використання не лише на конвеєрах, а й у складських і логістичних зонах.

Hyundai не єдина компанія, яка інвестує в напрямок гуманоїдної робототехніки. Інші великі автовиробники та технологічні компанії також розробляють власні моделі людиноподібних роботів і експериментують з їх інтеграцією у виробництво. Аналітики прогнозують, що світовий ринок гуманоїдних роботів до 2035 року може зрости до десятків мільярдів доларів.

