Работы вместо людей: Hyundai готовит гуманоидов

Компания Hyundai представила нового человекоподобного робота Atlas, предназначенного для выполнения физически сложных задач на автомобильном производстве. Разработка является частью стратегии автоматизации заводов и постепенного перехода к использованию гуманоидных роботов в промышленности.

Роботы-люди от Hyundai

На начальном этапе Atlas будет выполнять рутинные операции — в частности, будет раскладывать детали в автомобилях и работать с компонентами на конвейере. В компании отмечают, что это позволит снизить нагрузку на работников и повысить эффективность производственных процессов.

Начало работы на автозаводах Hyundai планируется с 2028 года. К 2030 году компания рассчитывает привлечь его уже к более сложным этапам производства, где требуется точность, выносливость и способность работать в сложных условиях.

Atlas оснащен руками, соразмерными человеческим, тактильным сенсорам и полностью вращающимся суставам. Робот способен поднимать грузы весом до 50 кг и работать в температурном спектре от –20 до 40 градусов. Это делает его пригодным для использования не только на конвейерах, но и в складских и логистических зонах.

Hyundai не единственная компания, инвестирующая в направление гуманоидной робототехники. Другие крупные автопроизводители и технологические компании разрабатывают собственные модели человекоподобных роботов и экспериментируют с их интеграцией в производство. Аналитики прогнозируют, что мировой рынок гуманоидных роботов к 2035 году может возрасти до десятков миллиардов долларов.

