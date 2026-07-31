Китай та роботи майбутнього: чому США панікують

Світові технології переживають новий шок. Китайські людиноподібні роботи, які ще вчора здавалися символом майбутнього, сьогодні опинилися під забороною у США. Вашингтон заявив: ці машини становлять загрозу національній безпеці.

Роботи. Фото з відкритих джерел

Китайські компанії вже контролюють понад 85% світового ринку роботів. Їхні моделі — від роботів‑собак до людиноподібних помічників — продаються по всьому світу. Вони дешевші, швидші й масово виробляються. Але саме ця експансія викликала паніку у США.

Федеральна комісія зі зв’язку оголосила: нові китайські роботи більше не потраплять на американський ринок. Причина — ризики шпигунства, витоку даних та кіберзагроз. Адже ці машини здатні збирати інформацію, підключатися до мереж і навіть працювати у критичній інфраструктурі.

Китай відповів жорстко. Пекін назвав дії США “очорненням китайських компаній” і пригрозив відповідними заходами. Аналітики вже говорять про новий фронт технологічної війни.

Для американських компаній це шанс. Tesla, Boston Dynamics, Agility Robotics та Figure AI отримують можливість посилити позиції на внутрішньому ринку. Для Китаю — виклик: доведеться переорієнтуватися на Європу, Близький Схід та власний ринок.

Але головне — світовий ринок може розділитися на два табори. Як це вже сталося зі смартфонами та телекомунікаціями, тепер і роботи можуть стати символом глобального протистояння.

Ця історія — не просто про машини. Це новий виток глобальної технологічної війни, де кожен робот стає зброєю у боротьбі за майбутнє штучного інтелекту.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, як Xiaomi здивувала: 7-осьовий робот створив матове покриття для YU7 GT.



