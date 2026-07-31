logo

BTC/USD

62626

ETH/USD

1858.21

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech роботы Китай и роботы будущего: почему США паникуют
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай и роботы будущего: почему США паникуют

От триумфа до запрета: что стоит за скандалом с китайскими роботами

31 июля 2026, 15:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Мировые технологии испытывают новый шок. Китайские человекоподобные работы, еще вчера казавшиеся символом будущего, сегодня оказались под запретом в США. Вашингтон заявил: эти машины представляют угрозу национальной безопасности.

Китай и роботы будущего: почему США паникуют

Роботы. Фото из открытых источников

Китайские компании уже контролируют более 85% мирового рынка роботов. Их модели – от роботов-собак до человекоподобных помощников – продаются по всему миру. Они более дешевые, более быстрые и массово производятся. Но эта экспансия вызвала панику в США.

Федеральная комиссия по связи объявила: новые китайские роботы больше не попадут на американский рынок. Причина – риски шпионажа, утечки данных и киберугроз. Ведь эти машины способны собирать информацию, подключаться к сети и даже работать в критической инфраструктуре.

Китай ответил жестко. Пекин назвал действия США "очернением китайских компаний" и пригрозил соответствующими мерами. Аналитики уже говорят о новом фронте технологической войны.

Для американских компаний это шанс. Tesla, Boston Dynamics, Agility Robotics и Figure AI получают возможность усилить позиции на внутреннем рынке. Для Китая – вызов: придется переориентироваться на Европу, Ближний Восток и собственный рынок.

Но главное – мировой рынок может разделиться на два лагеря. Как это уже произошло со смартфонами и телекоммуникациями, теперь и роботы могут стать символом глобального противостояния.

Эта история – не просто о машинах. Это новый виток глобальной технологической войны, где каждый робот становится орудием в борьбе за будущее искусственного интеллекта.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Xiaomi удивила: 7-осевой робот создал матовое покрытие для YU7 GT.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости