Китай и роботы будущего: почему США паникуют

Мировые технологии испытывают новый шок. Китайские человекоподобные работы, еще вчера казавшиеся символом будущего, сегодня оказались под запретом в США. Вашингтон заявил: эти машины представляют угрозу национальной безопасности.

Роботы. Фото из открытых источников

Китайские компании уже контролируют более 85% мирового рынка роботов. Их модели – от роботов-собак до человекоподобных помощников – продаются по всему миру. Они более дешевые, более быстрые и массово производятся. Но эта экспансия вызвала панику в США.

Федеральная комиссия по связи объявила: новые китайские роботы больше не попадут на американский рынок. Причина – риски шпионажа, утечки данных и киберугроз. Ведь эти машины способны собирать информацию, подключаться к сети и даже работать в критической инфраструктуре.

Китай ответил жестко. Пекин назвал действия США "очернением китайских компаний" и пригрозил соответствующими мерами. Аналитики уже говорят о новом фронте технологической войны.

Для американских компаний это шанс. Tesla, Boston Dynamics, Agility Robotics и Figure AI получают возможность усилить позиции на внутреннем рынке. Для Китая – вызов: придется переориентироваться на Европу, Ближний Восток и собственный рынок.

Но главное – мировой рынок может разделиться на два лагеря. Как это уже произошло со смартфонами и телекоммуникациями, теперь и роботы могут стать символом глобального противостояния.

Эта история – не просто о машинах. Это новый виток глобальной технологической войны, где каждый робот становится орудием в борьбе за будущее искусственного интеллекта.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Xiaomi удивила: 7-осевой робот создал матовое покрытие для YU7 GT.



