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Зі сміття дістають до 400 кг золота на рік: більше не викидайте це на смітник

Royal Mint переробляє тисячі тонн електронних відходів і отримує сотні кілограмів золота без плавлення та небезпечних кислот

17 серпня 2026, 16:40
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Кравцев Сергей

Британська Royal Mint, державна компанія, що традиційно карбує монети та медалі, знайшла несподіване джерело дорогоцінного металу. На спеціальній лінії тут переробляють стару електроніку, зокрема телефони Банку Англії, та вилучають із неї золото. Про це повідомляє Interia.

Зі сміття дістають до 400 кг золота на рік: більше не викидайте це на смітник

Смартфон. Фото: з відкритих джерел

Лінія, запущена близько двох років тому, здатна обробляти до 4 тисяч тонн електронних відходів на рік. У результаті Royal Mint може отримувати близько 400 кілограмів золота.

Технологія відрізняється від традиційних методів переробки. Замість того щоб плавити всю техніку при надзвичайно високих температурах або використовувати агресивні кислоти, фахівці спочатку розбирають пристрої. Потім із плат окремо вилучають мідь, тантал, пластик та інші матеріали.

Для золота застосовують запатентовану канадською компанією Excir технологію. Вона дозволяє розчиняти дорогоцінний метал за кімнатної температури, після чого його отримують у вигляді дрібного золотого порошку. Реагент можна використовувати повторно, що зменшує енергетичні витрати процесу.

В одному старому телефоні з офісів Банку Англії міститься близько 30 міліграмів золота – приблизно на три фунти. У сучасному смартфоні його вартість може сягати близько чотирьох фунтів.

Отриманий метал не просто зберігають: його використовують для ювелірної колекції Royal Mint під назвою "886" — на честь року заснування компанії. Разом із золотом переробляють і срібло, зокрема зі старих радіоприймачів.

Такий підхід набуває дедалі більшої економічної ваги на тлі високих цін на золото. Експерти зазначають, що подорожчання металу робить його вилучення з електронних відходів дедалі вигіднішим.

Проблема має і глобальний масштаб: за даними ООН, у 2022 році належним чином зібрали та переробили лише 22,3% електронних відходів. Решта може стати джерелом небезпечних речовин, зокрема свинцю та ртуті. Водночас старі телефони, комп’ютери та інша техніка дедалі більше нагадують справжні міські "золоті копальні".

Також видання "Коментарі" повідомляло – в одній з країн люди загинули через зсув сміття на їх поселення.




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Джерело: https://zielona.interia.pl/smieci-plastik/news-kopalnia-zlota-w-naszych-smieciach-odzyskuja-go-rocznie-ok-4,nId,23526603
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