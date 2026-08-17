Из мусора достают до 400 кг золота в год: больше не выбрасывайте это на свалку

Британская Royal Mint, государственная компания, традиционно чеканившая монеты и медали, нашла неожиданный источник драгоценного металла. На специальной линии здесь перерабатывают старую электронику, в том числе телефоны Банка Англии, и изымают из нее золото. Об этом сообщает Interia.

Смартфон. Фото: из открытых источников

Линия, запущенная около двух лет назад, способна возделывать до 4 тысяч тонн электронных отходов в год. В результате Royal Mint может получать около 400 кг золота.

Технология отличается от традиционных методов переработки. Вместо того, чтобы плавить всю технику при чрезвычайно высоких температурах или использовать агрессивные кислоты, специалисты сначала разбирают устройства. Затем из плат отдельно извлекают медь, тантал, пластик и другие материалы.

Для золота применяют запатентованную канадской компанией Excir технологию. Она позволяет растворять драгоценный металл при комнатной температуре, после чего его получают в виде мелкого золотого порошка. Реагент можно использовать повторно, что уменьшает расход энергии процесса.

В одном старом телефоне из офисов Банка Англии находится около 30 миллиграммов золота – примерно на три фунта. В современном смартфоне его стоимость может достигать около четырех фунтов.

Полученный металл не просто хранят: его используют для ювелирной коллекции Royal Mint под названием 886 – в честь года основания компании. Вместе с золотом перерабатывают и серебро, в том числе из старых радиоприемников.

Такой подход приобретает все больший экономический вес на фоне высоких цен на золото. Эксперты отмечают, что подорожание металла делает его извлечение из электронных отходов все более выгодным.

Проблема имеет и глобальный масштаб: по данным ООН, в 2022 году должным образом собрали и переработали всего 22,3% электронных отходов. Остальные могут стать источником опасных веществ, в частности свинца и ртути. В то же время старые телефоны, компьютеры и другая техника все больше напоминают настоящие городские "золотые рудники".

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