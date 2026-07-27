logo_ukra

BTC/USD

63453

ETH/USD

1882.02

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини HI-tech телефони ТОП ознак того, що ваш смартфон прослуховують: які додатки таємно висаджують батарею
commentss НОВИНИ Всі новини

ТОП ознак того, що ваш смартфон прослуховують: які додатки таємно висаджують батарею

Експерти з кібербезпеки розповіли, які фонові програми стежать за користувачами та як легко повернути автономність гаджета

27 липня 2026, 16:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Замислювалися, чому новий смартфон починає розряджатися буквально на очах, а корпус стає гарячим навіть у кишені? Справа дуже часто полягає зовсім не у зношеному акумуляторі, а в нахабних мобільних додатках. Більшість із них продовжують активно висіти в пам'яті пристрою навіть після того, як ви їх закрили. Ці приховані програми таємно стежать за вашою геопозицією, шпигують через мікрофон та цілодобово крутять фонові процеси. У результаті батарея сідає за лічені години, а пристрій починає сильно гальмувати.

ТОП ознак того, що ваш смартфон прослуховують: які додатки таємно висаджують батарею

Смартфон. Фото з відкритих джерел

Фахівці з кібербезпеки зазначають, що найбільшими "поглиначами" енергії є популярні соціальні мережі, месенджери та безоплатні мобільні ігри. Вони без зупину вимагають оновлень, надсилають рекламний спам та збирають аналітику про кожен ваш крок. При цьому люди щиро звинувачують у всьому зіпсовану батарею і вже за пів року замислюються про купівлю нового гаджета.

Ще більше обурюють нахабні дозволи, які ми самі ж і надаємо при встановленні. Навіщо звичайному ліхтарику, калькулятору чи простому фоторедактору знати ваші точні координати та мати повний доступ до списку контактів чи камери? Це не просто висаджує заряд, а й створює реальну загрозу для вашої особистої приватності.

На щастя, повернути своєму смартфону колишню автономність і швидкість дуже просто. Достатньо зайти в налаштування, вимкнути фонове оновлення для непотрібних програм, заборонити додаткам стежити за геолокацією у постійному режимі та безжально видалити підозрілі сервіси. Така швидка ревізія збереже до сорока відсотків заряду щодня і врятує ваші особисті дані від сторонніх очей.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав,  що в Epic Games Store безкоштовно віддають тактичну пригоду Foretales.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини