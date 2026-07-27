ТОП признаков того, что ваш смартфон прослушивают: какие приложения тайно высаживают батарею

Задумывались, почему новый смартфон начинает разряжаться буквально на глазах, а корпус становится горячим даже в кармане? Дело очень часто заключается вовсе не в изношенном аккумуляторе, а в наглых мобильных приложениях. Большинство из них продолжают активно висеть в памяти устройства даже после того, как вы их закрыли. Эти скрытые программы тайно следят за вашей геопозицией, шпионят через микрофон и круглосуточно крутят фоновые процессы. В результате батарея садится за считанные часы, а устройство начинает сильно тормозить.

Смартфон. Фото из открытых источников

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что крупнейшими "пожирателями" энергии являются популярные социальные сети, мессенджеры и бесплатные мобильные игры. Они без остановки требуют обновлений, шлют рекламный спам и собирают аналитику о каждом вашем шаге. При этом люди искренне винят во всем испорченную батарею и уже через полгода задумываются о покупке нового гаджета.

Еще больше возмущают наглые разрешения, которые мы сами же и предоставляем при установке. Зачем обычному фонарику, калькулятору или простому фоторедактору знать ваши точные координаты и иметь полный доступ к списку контактов или камере? Это не просто высаживает заряд, но и создает реальную угрозу для вашей личной приватности.

К счастью, вернуть своему смартфону прежнюю автономность и скорость очень просто. Достаточно зайти в настройки, отключить фоновое обновление для ненужных программ, запретить приложениям следить за геолокацией в постоянном режиме и безжалостно удалить подозрительные сервисы. Такая быстрая ревизия сохранит до сорока процентов заряда ежедневно и спасет ваши личные данные от посторонних глаз.

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