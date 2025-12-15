Чому iPhone вимикається сам по собі на морозі: важливі поради

Багато користувачів iPhone стикалися з ситуацією, коли цілком справний смартфон на холоді раптово гасне: екран темніє, а пристрій перестає реагувати на будь-які дії.

Телефон може вимикатись на морозі. Фото: з відкритих джерел

Така поведінка гаджетів взимку не є рідкістю, особливо під час сильних морозів. Водночас експерти запевняють: різких відключень і швидкого "вбивства" батареї можна уникнути, якщо дотримуватися базових рекомендацій.

Причина проблеми криється не в електроніці смартфона, а в його акумуляторі. В Apple зазначають, що комфортний температурний діапазон для роботи iPhone становить від 0 до +35 градусів. Зберігати пристрій можна навіть при -20 °C, однак користуватися ним у таких умовах небажано. На холоді літій-іонна батарея різко втрачає ефективність, через що телефон може вимкнутися навіть за наявності третини заряду.

Як вберегти iPhone від вимкнення на морозі

Щоб мінімізувати вплив морозу, смартфон варто тримати якомога ближче до тіла. Найкращий варіант — передня кишеня штанів, де екран притиснутий до ноги, адже скло охолоджується швидше за корпус. Альтернативою може бути внутрішня кишеня куртки. Натомість рюкзаки, сумки чи зовнішні кишені одягу є небезпечними для техніки — там телефон втрачає тепло за лічені хвилини.

За температури -15 °C і нижче активне користування смартфоном лише погіршує ситуацію. Тривале листування, прокручування стрічок соцмереж або зйомка відео прискорюють охолодження пристрою. У таких умовах краще діяти швидко: зробити потрібне фото, завершити дзвінок і одразу сховати телефон у тепло. Також допомагають голосові команди та звичка прикривати смартфон під час розмови на вулиці.

Що робити, коли iPhone вимкнувся на морозі

Якщо iPhone все ж вимкнувся, не слід намагатися одразу його запускати чи підключати до зарядки просто неба. Оптимальне рішення — занести пристрій у тепле приміщення, дати йому кілька хвилин адаптуватися, а вже потім вмикати. У дорозі смартфон можна зігріти, затиснувши в долонях або сховавши під одягом, але при рівні заряду нижче 10–15% навіть це може не допомогти.

Окрему увагу варто приділяти стану батареї. Якщо максимальна ємність акумулятора знизилася до рівня нижче 80%, у холодну пору року відключення ставатимуть значно частішими. У такій ситуації заміна батареї здатна суттєво покращити стабільність роботи смартфона взимку.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", фахівці радять раз на тиждень повністю вимикати телефон на 5-10 хвилин. Спеціалісти пояснюють, що під час активного використання смартфона запускаються десятки процесів і застосунків. Вони займають оперативну пам'ять. Частина з них може працювати некоректно й "гальмувати" систему. Коротке вимкнення, як пише видання, очищує пам'ять і закриває зайві процеси. Завдяки цьому гаджет працює швидше та стабільніше.