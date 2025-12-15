Чому iPhone вимикається сам по собі на морозі: важливі поради

Рубрики
МЕНЮ
Маламура Сергій
Багато користувачів iPhone стикалися з ситуацією, коли цілком справний смартфон на холоді раптово гасне: екран темніє, а пристрій перестає реагувати на будь-які дії.
Телефон може вимикатись на морозі. Фото: з відкритих джерел
Така поведінка гаджетів взимку не є рідкістю, особливо під час сильних морозів. Водночас експерти запевняють: різких відключень і швидкого "вбивства" батареї можна уникнути, якщо дотримуватися базових рекомендацій.
Причина проблеми криється не в електроніці смартфона, а в його акумуляторі. В Apple зазначають, що комфортний температурний діапазон для роботи iPhone становить від 0 до +35 градусів. Зберігати пристрій можна навіть при -20 °C, однак користуватися ним у таких умовах небажано. На холоді літій-іонна батарея різко втрачає ефективність, через що телефон може вимкнутися навіть за наявності третини заряду.
Щоб мінімізувати вплив морозу, смартфон варто тримати якомога ближче до тіла. Найкращий варіант — передня кишеня штанів, де екран притиснутий до ноги, адже скло охолоджується швидше за корпус. Альтернативою може бути внутрішня кишеня куртки. Натомість рюкзаки, сумки чи зовнішні кишені одягу є небезпечними для техніки — там телефон втрачає тепло за лічені хвилини.
За температури -15 °C і нижче активне користування смартфоном лише погіршує ситуацію. Тривале листування, прокручування стрічок соцмереж або зйомка відео прискорюють охолодження пристрою. У таких умовах краще діяти швидко: зробити потрібне фото, завершити дзвінок і одразу сховати телефон у тепло. Також допомагають голосові команди та звичка прикривати смартфон під час розмови на вулиці.
Якщо iPhone все ж вимкнувся, не слід намагатися одразу його запускати чи підключати до зарядки просто неба. Оптимальне рішення — занести пристрій у тепле приміщення, дати йому кілька хвилин адаптуватися, а вже потім вмикати. У дорозі смартфон можна зігріти, затиснувши в долонях або сховавши під одягом, але при рівні заряду нижче 10–15% навіть це може не допомогти.
Окрему увагу варто приділяти стану батареї. Якщо максимальна ємність акумулятора знизилася до рівня нижче 80%, у холодну пору року відключення ставатимуть значно частішими. У такій ситуації заміна батареї здатна суттєво покращити стабільність роботи смартфона взимку.
Як раніше повідомляв портал "Коментарі", фахівці радять раз на тиждень повністю вимикати телефон на 5-10 хвилин. Спеціалісти пояснюють, що під час активного використання смартфона запускаються десятки процесів і застосунків. Вони займають оперативну пам'ять. Частина з них може працювати некоректно й "гальмувати" систему. Коротке вимкнення, як пише видання, очищує пам'ять і закриває зайві процеси. Завдяки цьому гаджет працює швидше та стабільніше.