Почему iPhone выключается сам по себе на морозе: важные советы

Многие пользователи iPhone сталкивались с ситуацией, когда вполне исправный смартфон на холоде внезапно гаснет: экран темнеет, а устройство перестает реагировать на какие-либо действия.

Телефон может выключаться на морозе. Фото: из открытых источников

Такое поведение гаджетов зимой не редкость, особенно во время сильных морозов. В то же время эксперты уверяют: резких отключений и быстрого "убийства" батареи можно избежать, если придерживаться базовых рекомендаций.

Причина проблемы кроется не в электронике смартфона, а в аккумуляторе. В Apple отмечают, что комфортный температурный диапазон для работы iPhone составляет от 0 до 35 градусов. Хранить устройство можно даже при -20 °C, однако пользоваться им в таких условиях нежелательно. На холоде литий-ионная батарея резко теряет эффективность, из-за чего телефон может выключиться даже при наличии трети заряда.

Как уберечь iPhone от выключения на морозе

Чтобы минимизировать воздействие мороза, смартфон следует держать как можно ближе к телу. Лучший вариант — передний карман брюк, где экран прижат к ноге, ведь стекло охлаждается быстрее корпуса. Альтернативой может быть внутренний карман куртки. Вместо этого рюкзаки, сумки или внешние карманы одежды опасны для техники — там телефон теряет тепло в считанные минуты.

При температуре -15 °C и ниже активное использование смартфона только усугубляет ситуацию. Продолжительная переписка, прокрутка лент соцсетей или съемка видео ускоряют охлаждение устройства. В таких условиях лучше действовать быстро: сделать нужную фотографию, завершить звонок и сразу спрятать телефон в тепло. Также помогают голосовые команды и привычка прикрывать смартфон во время разговора на улице.

Что делать, когда iPhone выключился на морозе

Если iPhone все же выключился, не следует пытаться сразу его запускать или подключать к зарядке под открытым небом. Оптимальное решение – занести устройство в теплое помещение, дать ему несколько минут адаптироваться, а затем уже включать. В дороге смартфон можно согреть, зажав в ладонях или спрятав под одеждой, но при уровне заряда ниже 10–15% это даже не поможет.

Отдельное внимание следует уделять состоянию батареи. Если максимальная емкость аккумулятора снизилась до уровня ниже 80%, в холодное время года отключения будут значительно учащаться. В такой ситуации замена батареи способна существенно улучшить стабильность работы смартфона зимой.

