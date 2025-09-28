Українка підкорила TikTok звабливим косплеєм героїні Hollow Knight: Silksong (ВІДЕО)

Українка зробила косплей на Hornet з гри Hollow Knight: Silksong. Фото: x.com/kimekomimi

Українська косплеєрка та модель kimekoma здобула величезну популярність у TikTok завдяки відео в образі героїні Hornet з гри Hollow Knight: Silksong. Ролик за лічені дні набрав понад 5,5 мільйона переглядів і майже мільйон вподобань, ставши справжнім хітом серед геймерської спільноти.

23 вересня kimekoma опублікувала коротке відео, де постала в образі Hornet — головної протагоністки гри Hollow Knight: Silksong. Косплей українки миттєво привернув увагу фанатів гри, а результат за переглядами лише підтвердив величезний інтерес до персонажа.

Крім TikTok, дівчина поділилася фотографіями косплею на Hornet у своєму профілі в соцмережі X, де прихильники оцінили костюм та атмосферність образу українки.

Косплей на Hornet з Hollow Knight: Silksong. Фото x.com/kimekomimi

Косплей на Hornet з Hollow Knight: Silksong. Фото x.com/kimekomimi

Hornet — одна з ключових героїнь світу Hollow Knight. У першій частині гри вона постає як воїтелька та принцеса-захисниця королівства Hallownest. У продовженні гри Silksong вона отримала статус головної ігрової героїні, що лише посилило інтерес до її образу серед фанатів.

Гра від студії Team Cherry вже стала культурним феноменом. Її реліз спричинив справжній ажіотаж, цифрові платформи такі як Steam, на кілька годин були перевантажені через шалений попит.

