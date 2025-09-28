Украинка покорила TikTok соблазнительным косплеем героини Hollow Knight: Silksong (ВИДЕО)

Украинка сделала косплей на Hornet с игры Hollow Knight: Silksong. Фото: x.com/kimekomimi

Украинская косплеерша и модель kimekoma приобрела огромную популярность в TikTok благодаря видео в образе героини Hornet из игры Hollow Knight: Silksong. Ролик за считанные дни набрал более5,5 миллиона просмотров и почти миллион лайков, став настоящим хитом среди геймерского сообщества.

23 сентября kimekoma опубликовала короткое видео, где предстала в образе Hornet – главной протагонистки игры Hollow Knight: Silksong. Косплей украинки мгновенно привлек внимание фанатов игры, а результат по просмотрам лишь подтвердил огромный интерес к персонажу.

Кроме TikTok, девушка поделилась фотографиями косплей на Hornet в своем профиле в соцсети X, где поклонники оценили костюм и атмосферность образа украинки.

Косплей на Hornet из Hollow Knight: Silksong. Фото x.com/kimekomimi

Косплей на Hornet из Hollow Knight: Silksong. Фото x.com/kimekomimi

Hornet – одна из ключевых героинь мира Hollow Knight. В первой части игры она выступает как воительница и принцесса-защитница королевства Hallownest. В продолжении игры Silksong она получила статус главной игровой героини, что лишь усугубило интерес к ее образу среди фанатов.

Игра от студии Team Cherry стала культурным феноменом. Ее релиз вызвал настоящий ажиотаж, цифровые платформы такие как Steam, на несколько часов были перегружены из-за безумного спроса.

