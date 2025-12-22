У ДТП загинув засновник популярної відеогри: що відомо про Вінса Зампеллу

Загинув один із найвідоміших розробників відеоігор 55-річний Вінс Зампелла.

Вінс Зампелла. Фото: з відкритих джерел

Аварія сталася у горах Сан-Габріель на північ від Лос-Анджелеса. Машина Вінса Зампелли з'їхала з дороги і врізалася в бетонну огорожу. Засновник студії виявився заблокованим у палаючому авто й згорів живцем, повідомляє NBC.

Зампелла був співзасновником та керівником студії Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order). Раніше він був співзасновником та керівником студії Infinity Ward, яка розробила оригінальну Call of Duty та заклала основу однойменної франшизи. А в 2021 році EA призначила Зампеллу керівником франшизи Battlefield.

Відомо, що останнім часом Зампелла працював над серією Battlefield і був одним з головних осіб компанії Electronic Arts. 10 жовтня 2025 він випустив Battlefield 6.

