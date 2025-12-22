В ДТП погиб основатель популярной видеоигры: что известно о Винсе Зампелле

Погиб один из известнейших разработчиков видеоигр 55-летний Винс Зампелла.

Винс Зампелла. Фото: из открытых источников

Авария произошла в горах Сан-Габриэль к северу от Лос-Анджелеса. Машина Винса Зампеллы съехала с дороги и врезалась в бетонное ограждение. Основатель студии оказался заблокирован в горящем авто и сгорел заживо, сообщает NBC.

Зампелла был соучредителем и руководителем студии Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order). Ранее он был соучредителем и руководителем студии Infinity Ward, разработавшей оригинальную Call of Duty и заложившую основу одноименной франшизы. А в 2021 году EA назначила Зампеллу руководителем франшизы Battlefield.

Известно, что в последнее время Зампелла работал над серией Battlefield и являлся одним из главных лиц компании Electronic Arts. 10 октября 2025 года он выпустил Battlefield 6.

