Tekken виповнюється 32 роки: як гра з 90-х стала культовою на PlayStation

Для багатьох гравців 90-ті асоціюються з ігровими автоматами, першими домашніми консолями та файтингами, у яких перемогу доводилося буквально вибивати кулаками. Однією з таких ігор стала Tekken – серія, яка розпочиналася як аркадний проєкт, а потім отримала нове життя на першій PlayStation.

Аркадні автомати з іграми Tekken Tag Tournament 2 і Tekken 6. Фото: Qa003qa003 / Wikimedia Commons

Все почалося з ігрових автоматів

21 вересня 1994 року Tekken з'явилася в Японії в аркадному форматі, за даними The Cutting Room Floor. При цьому Bandai Namco в офіційних матеріалах вказує грудень 1994 як початок історії серії і зазначає, що саме в грудні 2024-го Tekken відсвяткувала 30-річчя.

Перша гра була розроблена Namco як тривимірний файтинг. Вона використовувала систему System 11, створену разом із Sony Computer Entertainment і пов'язану з архітектурою першої PlayStation.

Однією з особливостей гри стало керування чотирма кнопками, кожна з яких відповідала одній із кінцівок персонажа. Такий підхід дозволяв створювати комбінації ударів і робив бойову систему помітно глибшою за просте натискання кількох кнопок поспіль.

Як Tekken перебрався на PlayStation

1995 року Tekken отримала домашню версію для першої PlayStation. Саме консольний реліз допоміг Tekken стати знайомою величезній кількості власників PlayStation. Гравцям пропонували вибрати різних бійців зі своїми прийомами та стилями. Серед персонажів першої частини були Кадзуя Місіма, Пол Фенікс, Ніна Вільямс та Йосіміцу.

Окреме місце у серії зайняла історія родини Місіма. Протистояння Кадзуї та його батька Хейхаті стало однією з сюжетних основ наступних ігор і перетворило звичайні поєдинки на частину великої ігрової історії.

Після успіху першої частини Namco продовжила розвивати серію. Tekken 2 вийшла в аркадах 1995 року, а версія для PlayStation з'явилася 1996-го. Потім були нові частини, персонажі та ігрові механіки. Офіційний список Tekken сьогодні включає багато ігор для аркадних автоматів, консолей та інших платформ.

Так гра, що розпочала шлях в ігрових залах 90-х, перетворилася на одну з найвідоміших серій тривимірних файтингів. А для цілого покоління гравців Tekken назавжди залишилася однією з ігор, що асоціюються з першою PlayStation та епохою домашніх приставок.

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