Tekken исполняется 32 года: как игра из 90-х стала культовой на PlayStation

Для многих игроков 90-е ассоциируются с игровыми автоматами, первыми домашними консолями и файтингами, в которых победу приходилось буквально выбивать кулаками. Одной из таких игр стала Tekken — серия, которая начинала как аркадный проект, а затем получила новую жизнь на первой PlayStation.

Аркадные автоматы с играми Tekken Tag Tournament 2 и Tekken 6. Фото: Qa003qa003 / Wikimedia Commons

Всё началось с игровых автоматов

21 сентября 1994 года Tekken появилась в Японии в аркадном формате, согласно данным The Cutting Room Floor. При этом Bandai Namco в официальных материалах указывает декабрь 1994 года как начало истории серии и отмечает, что именно в декабре 2024-го Tekken отпраздновала 30-летие.

Первая игра была разработана Namco как трёхмерный файтинг. Она использовала систему System 11, созданную совместно с Sony Computer Entertainment и связанную с архитектурой первой PlayStation.

Одной из особенностей игры стало управление четырьмя кнопками, каждая из которых соответствовала одной из конечностей персонажа. Такой подход позволял создавать комбинации ударов и делал боевую систему заметно глубже простого нажатия нескольких кнопок подряд.

Как Tekken перебрался на PlayStation

В 1995 году Tekken получила домашнюю версию для первой PlayStation. Именно консольный релиз помог Tekken стать знакомой огромному числу владельцев PlayStation. Игрокам предлагали выбрать разных бойцов со своими приёмами и стилями. Среди персонажей первой части были Кадзуя Мисима, Пол Феникс, Нина Уильямс и Ёсимицу.

Отдельное место в серии заняла история семьи Мисима. Противостояние Кадзуи и его отца Хэйхати стало одной из сюжетных основ последующих игр и превратило обычные поединки в часть большой игровой истории.

После успеха первой части Namco продолжила развивать серию. Tekken 2 вышла в аркадах в 1995 году, а версия для PlayStation появилась в 1996-м. Затем последовали новые части, персонажи и игровые механики. Официальный список Tekken сегодня включает множество игр для аркадных автоматов, консолей и других платформ.

Так игра, начавшая путь в игровых залах 90-х, превратилась в одну из самых узнаваемых серий трёхмерных файтингов. А для целого поколения игроков Tekken навсегда осталась одной из игр, которые ассоциируются с первой PlayStation и эпохой домашних приставок.

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