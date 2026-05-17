Сатиричну гру про Трампа та війну в Ірані створили в США: в ній неможливо перемогти

У Сполучених Штатах з’явилася нова сатирична відеогра про президента США Дональда Трампа та конфлікт навколо Ірану. Проєкт під назвою Operation Epic Furious: Strait to Hell має одну особливість, адже у цій грі неможливо перемогти.

У США створили сатиричну гру про Трампа. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє ресурс Wired, гру про Трампа створила анонімна мистецька група Secret Handshake, яка раніше вже випускала провокаційні роботи про американську політику. Ігрові автомати з новинкою встановили біля Військового меморіалу у Вашингтоні, а також відкрили доступ до онлайн-версії.

Автори іронізують над тим, як сучасні війни перетворюються на медійне шоу. На табличці біля інсталяції зазначено, що адміністрація Трампа нібито "продає війну як відеогру", а сама гра описується як "симулятор пікселізованого патріотизму".

Гра про Дональда Трампа

Сюжет стартує у Білому домі з розмови Дональда Трампа та Меланії Трамп про файли Епштейна в літаку. Уже на перших хвилинах гравець може програти через відповідь на питання подружжя американського президента. Далі головний герой , тобто Трамп, вирушає шукати нафту та ідеї для дописів у Truth Social, щоб встановити контроль над Ормузькою протокою та здобути перемогу у війні з Іраном.

У процесі гри Трамп вступає у конфлікти з різними персонажами, серед яких Папа Римський, мер Нью-Йорка Зохран Мамдані, а також чинні та колишні представники його адміністрації, зокрема директор ФБР Каш Патель, держсекретар Марко Рубіо, віцепрезидент Джей Ді Венс та бізнесмен Ілон Маск.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про українські ігри про війну в Україні, де можна бити Путіна.

Також "Коментарі" писали, що Дональд Трамп і Путін можуть запропонувати Україні "фінський сценарій" закінчення війни.