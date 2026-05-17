Сатирическую игру о Трампе и войне в Иране создали в США: в ней невозможно победить

В Соединенных Штатах появилась новая сатирическая видеоигра о президенте США Дональде Трампе и конфликте вокруг Ирана. Проект под названием Operation Epic Furious: Strait to Hell имеет одну особенность, ведь в этой игре невозможно победить.

В США создали сатирическую игру о Трампе. Фото из открытых источников

Как сообщает ресурс Wired, игру о Трампе создала анонимная художественная группа Secret Handshake, ранее выпускавшая провокационные работы об американской политике. Игровые автоматы с новинкой установили у Военного мемориала в Вашингтоне, а также открыли доступ к онлайн-версии.

Авторы иронизируют над тем, как современные войны превращаются в медийное шоу. На табличке возле установки указано, что администрация Трампа якобы "продает войну как видеоигру", а сама игра описывается как "симулятор пикселизированного патриотизма".

Игра о Дональде Трампе

Сюжет стартует в Белом доме с разговора Дональда Трампа и Мелании Трамп о файлах Эпштейна в самолете. Уже на первых минутах игрок может проиграть из-за ответа на вопросы супругов американского президента. Далее главный герой, то есть Трамп, отправляется искать нефть и идеи для сообщений в Truth Social, чтобы установить контроль над Ормузским проливом и одержать победу в войне с Ираном.

В процессе игры Трамп вступает в конфликты с разными персонажами, среди которых Папа Римский, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, а также действующие и бывшие представители его администрации, в том числе директор ФБР Каш Патель, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Венс и бизнесмен Илон Маск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинских играх о войне в Украине, где можно избивать Путина.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп и Путин могут предложить Украине "финский сценарий" окончания войны.