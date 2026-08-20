Павло Зібров з'явиться в українській грі S.T.A.L.K.E.R. 2: коли вихід (ВІДЕО)

Українська гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl готує незвичайний сюрприз для гравців. Розробники з GSC Game World повідомили, що легендарний український співак Павло Зібров з’явиться у грі як голос ведучого локації "Арена".

Павло Зібров буде у S.T.A.L.K.E.R. 2

Анонс нового контенту опублікували на офіційній сторінці S.T.A.L.K.E.R. 2 в X. У трейлері Зібров коментує бої на Арені, де головний герой може змагатися з іншими учасниками та заробляти гроші. На тлі відео також звучить пісня співака. Реакція гравців на несподівану появу Зіброва виявилася переважно позитивною. Фанати гри жартують, що розробники знайшли ідеальне поєднання української попкультури та атмосфери Зони.

Новий контент пов’язаний з двома угрупованнями всесвіту S.T.A.L.K.E.R. — "Волею" та "Долгом". У попередніх частинах між ними точилося серйозне протистояння. Тепер гравцям, імовірно, запропонують дізнатися більше про подальшу долю цих угруповань та їхніх учасників.

Окрім цього, у грі відкриють дві нові локації — Залізний Ліс і Чорнобильську атомну електростанцію. Розробники також натякнули, що головному герою Скіфу доведеться зробити вибір між двома світоглядами та спробувати з’ясувати, що насправді приховує центр Зони.

Точну дату виходу оновлення творці гри не залишили без уваги. У трейлері є загадковий напис про те, що "біля вогнищ пошепки говорять про 20 серпня". Цю саму дату вказано в анонсі оновлення у Steam.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl розробила українська студія GSC Game World. Гра вийшла 20 листопада 2024 року, а вже того самого вечора очолила список хітів продажу Steam.

Раніше портал "Коментарі" повідмоляв, яка країна лідирує за продажами S.T.A.L.K.E.R. 2.

Також "Коментарі" писали, що Зібров готовий збрити свої вуса.