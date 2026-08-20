Павел Зибров появится в украинской игре S.T.A.L.K.E.R. 2: когда выход (ВИДЕО)

Павел Зибров будет у S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинская игра STALKER 2: Heart of Chornobyl готовит необычный сюрприз для игроков. Разработчики из GSC Game World сообщили, что легендарный украинский певец Павел Зибров появится в игре в качестве голоса ведущего локации "Арена".

Анонс нового контента был опубликован на официальной странице STALKER 2 в X. В трейлере Зибров комментирует бои на Арене, где главный герой может соперничать с другими участниками и зарабатывать деньги. На фоне видео также звучит песня певца. Реакция игроков на неожиданное появление Зиброва оказалась преимущественно положительной. Фанаты игры шутят, что разработчики обрели идеальное сочетание украинской попкультуры и атмосферы Зоны.

Новый контент связан с двумя группировками вселенной STALKER — "Волей" и "Долгом". В предыдущих частях между ними шло серьезное противостояние. Теперь игрокам предположительно предложат узнать больше о дальнейшей судьбе этих группировок и их участников.

Кроме того, в игре откроют две новые локации — Железный Лес и Чернобыльскую атомную электростанцию. Разработчики также намекнули, что главному герою Скифу придется сделать выбор между двумя мировоззрениями и попытаться выяснить, что действительно скрывает центр Зоны.

Точную дату выхода обновления создатели игры не оставили без внимания. В трейлере есть загадочная надпись о том, что "у костров шепотом говорят о 20 августа". Эта дата указана в анонсе обновления в Steam.

STALKER 2: Heart of Chornobyl разработала украинская студия GSC Game World. Игра вышла 20 ноября 2024 года, а уже в тот же вечер возглавила список хитов продаж Steam.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, какая страна лидирует по продажам STALKER 2.

Также "Комментарии" писали, что Зибров готов сбрить свои усы.