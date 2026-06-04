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Нова гра за "Володарем перснів": автори Kingdom Come працюють над RPG у Середзем’ї

Автори Kingdom Come: Deliverance офіційно працюють над рольовою грою з відкритим світом у Середзем’ї.

4 червня 2026, 08:00
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Slava Kot

Шанувальники творчості Джона Р.Р. Толкіна отримали привід для нових очікувань. Чеська студія Warhorse Studios, яка здобула світове визнання завдяки серії Kingdom Come: Deliverance, офіційно підтвердила розробку нової рольової гри у всесвіті "Володаря перснів".

Нова гра за "Володарем перснів": автори Kingdom Come працюють над RPG у Середзем’ї

Warhorse Studios створить гру за мотивами "Володаря перснів"

Розробники поки не розкривають деталей майбутнього проєкту, однак уже відомо, що йдеться про масштабну RPG з відкритим світом, події якої розгортатимуться у Середзем’ї. Для студії це стане першим досвідом роботи з однією з найпопулярніших фентезійних франшиз в історії.

Warhorse Studios також повідомила, що паралельно працює над новою грою серії Kingdom Come: Deliverance. Водночас основна увага геймерської спільноти зараз прикута саме до майбутнього проєкту за мотивами "Володаря перснів".

Офіційний анонс підтвердив численні чутки, які циркулювали в індустрії останніми роками. Після успіху Kingdom Come: Deliverance та її продовження студія зарекомендувала себе як розробник глибоких сюжетних RPG з великим відкритим світом, увагою до деталей і реалістичним підходом до побудови ігрового середовища.

Поки що невідомо, ким буде головний герой нової гри та який сюжет оберуть розробники. Також залишається відкритим питання щодо формату гри. 

У соцмережах серед фанатів активно обговорюють можливі сценарії. Деякі припускають, що студія може відійти від класичної історії про великих героїв і показати Середзем’я очима звичайного персонажа, зокрема солдата, мандрівника або гобіта. Такий підхід добре відповідав би стилю Warhorse, яка відома прагненням до реалістичного занурення у світ гри.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про сюрприз для шанувальників "Володаря перснів": хто зіграє роль нового Арагорна.



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Джерело: https://www.engadget.com/2177754/the-kingdom-come-studio-is-officially-making-a-lord-of-the-rings-rpg/
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