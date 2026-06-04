Новая игра за "Властелином колец": авторы Kingdom Come работают над RPG в Средиземье

Почитатели творчества Джона Р.Р. Толкина получили повод для новых ожиданий. Чешская студия Warhorse Studios, получившая мировое признание благодаря серии Kingdom Come: Deliverance, официально подтвердила разработку новой ролевой игры во вселенной "Властелина колец".

Warhorse Studios создаст игру по мотивам "Властелина колец"

Разработчики пока не раскрывают деталей будущего проекта, однако уже известно, что речь идет о масштабной RPG с открытым миром, события которой будут разворачиваться в Средиземье. Для студии это станет первым опытом работы с одной из самых популярных фэнтезийных франшиз в истории.

Warhorse Studios также сообщила, что параллельно работает над новой игрой серии Kingdom Come: Deliverance. В то же время основное внимание геймерского сообщества сейчас приковано именно к будущему проекту по мотивам "Властелина колец".

Официальный анонс подтвердил многочисленные слухи, циркулировавшие в индустрии в последние годы. После успеха Kingdom Come: Deliverance и ее продолжения студия зарекомендовала себя как разработчик глубоких сюжетных RPG с большим открытым миром, вниманием к деталям и реалистичным подходом к построению игровой среды.

Пока неизвестно, кем будет главный герой новой игры и какой сюжет выберут разработчики. Также остается открытым вопрос о формате игры.

В соцсетях среди фанатов активно обсуждают возможные сценарии. Некоторые предполагают, что студия может отойти от классической истории о великих героях и показать Средиземье глазами обычного персонажа, в частности солдата, путешественника или хоббита. Такой подход хорошо бы соответствовал стилю Warhorse, которая известна стремлением к реалистическому погружению в мир игры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сюрпризе для поклонников "Властелина колец": кто сыграет роль нового Арагорна.