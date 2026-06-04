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Новая игра за "Властелином колец": авторы Kingdom Come работают над RPG в Средиземье

Авторы Kingdom Come: Deliverance официально работают над ролевой игрой с открытым миром в Средиземье.

4 июня 2026, 08:00
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Slava Kot

Почитатели творчества Джона Р.Р. Толкина получили повод для новых ожиданий. Чешская студия Warhorse Studios, получившая мировое признание благодаря серии Kingdom Come: Deliverance, официально подтвердила разработку новой ролевой игры во вселенной "Властелина колец".

Новая игра за "Властелином колец": авторы Kingdom Come работают над RPG в Средиземье

Warhorse Studios создаст игру по мотивам "Властелина колец"

Разработчики пока не раскрывают деталей будущего проекта, однако уже известно, что речь идет о масштабной RPG с открытым миром, события которой будут разворачиваться в Средиземье. Для студии это станет первым опытом работы с одной из самых популярных фэнтезийных франшиз в истории.

Warhorse Studios также сообщила, что параллельно работает над новой игрой серии Kingdom Come: Deliverance. В то же время основное внимание геймерского сообщества сейчас приковано именно к будущему проекту по мотивам "Властелина колец".

Официальный анонс подтвердил многочисленные слухи, циркулировавшие в индустрии в последние годы. После успеха Kingdom Come: Deliverance и ее продолжения студия зарекомендовала себя как разработчик глубоких сюжетных RPG с большим открытым миром, вниманием к деталям и реалистичным подходом к построению игровой среды.

Пока неизвестно, кем будет главный герой новой игры и какой сюжет выберут разработчики. Также остается открытым вопрос о формате игры.

В соцсетях среди фанатов активно обсуждают возможные сценарии. Некоторые предполагают, что студия может отойти от классической истории о великих героях и показать Средиземье глазами обычного персонажа, в частности солдата, путешественника или хоббита. Такой подход хорошо бы соответствовал стилю Warhorse, которая известна стремлением к реалистическому погружению в мир игры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сюрпризе для поклонников "Властелина колец": кто сыграет роль нового Арагорна.



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Источник: https://www.engadget.com/2177754/the-kingdom-come-studio-is-officially-making-a-lord-of-the-rings-rpg/
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