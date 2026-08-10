Мотоцикл із культової гри виставили на аукціон: тепер його може купити будь-хто

Справжній мотоцикл, створений за мотивами транспорту Shadow the Hedgehog, виставили на аукціоні. Незвичайний лот пов'язаний із популярним ігровим всесвітом Sega, а його продаж повинен допомогти благодійному фонду.

Мотоцикл Dark Rider із серії Shadow the Hedgehog / Bonhams

Мотоцикл Shadow з'явився у реальному житті

Shadow the Hedgehog відомий шанувальникам серії Sonic як один із головних персонажів франшизи. У його образі важливе місце посідає мотоцикл Dark Rider, який тепер існує не лише у віртуальному світі.

У 2024 році Sega представила створений насправді кастомний Dark Rider у межах кампанії "Fearless: Year of Shadow". Байк показували на різних заходах, пов'язаних з автоспортом та просуванням франшизи.

Наразі незвичайний транспорт отримав ще несподіванішу долю. На аукціоні Bonhams з'явився лот під назвою Dark Rider "Year of Shadow" 2000 Bourget. В описі зазначено, що це кастомний мотоцикл із двигуном об'ємом 1750 куб. см.

Покупка допоможе благодійності

Особливість торгів полягає в тому, що лот продається на користь Luca Guintoli Foundation. Таким чином, потенційний покупець отримує незвичайний предмет зі світу ігор, одночасно підтримуючи благодійний проект.

Для шанувальників Shadow цей лот особливо цікавий тим, що йдеться не про сувенір чи іграшкову модель. Sega справді створила повнорозмірний кастомний байк, щоб втілити образ транспорту персонажа в реальності.

Історія Dark Rider показує, як далеко сучасні рекламні кампанії ігрових компаній можуть виходити за межі екрана. Персонаж, якого мільйони гравців знають з віртуального всесвіту, отримав справжній транспорт, який можна побачити наживо і тепер придбати на аукціоні.

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