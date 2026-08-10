Мотоцикл из культовой игры выставили на аукцион: теперь его может купить любой

Настоящий мотоцикл, созданный по мотивам транспорта Shadow the Hedgehog, оказался выставлен на аукционе. Необычный лот связан с популярной игровой вселенной Sega, а его продажа должна помочь благотворительному фонду.

Мотоцикл Dark Rider из серии Shadow the Hedgehog / Bonhams

Мотоцикл Shadow появился в реальной жизни

Shadow the Hedgehog известен поклонникам серии Sonic как один из главных персонажей франшизы. В его образе важное место занимает мотоцикл Dark Rider, который теперь существует не только в виртуальном мире.

В 2024 году Sega представила созданный в реальности кастомный Dark Rider в рамках кампании "Fearless: Year of Shadow". Байк показывали на различных мероприятиях, связанных с автоспортом и продвижением франшизы.

Теперь необычный транспорт получил еще более неожиданную судьбу. На аукционе Bonhams появился лот с названием Dark Rider "Year of Shadow" 2000 Bourget. В описании указано, что это кастомный мотоцикл с двигателем объемом 1750 куб. см.

Покупка поможет благотворительности

Особенность торгов заключается в том, что лот продается в пользу Luca Guintoli Foundation. Таким образом, потенциальный покупатель получает необычный предмет из мира игр, одновременно поддерживая благотворительный проект.

Для поклонников Shadow этот лот особенно интересен тем, что речь идет не о сувенире или игрушечной модели. Sega действительно создала полноразмерный кастомный байк, чтобы воплотить образ транспорта персонажа в реальности.

История Dark Rider показывает, насколько далеко современные рекламные кампании игровых компаний могут выходить за пределы экрана. Персонаж, которого миллионы игроков знают по виртуальной вселенной, получил настоящий транспорт, который можно увидеть вживую и теперь приобрести на аукционе.

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