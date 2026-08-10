Мережа магазинів свідомо псує упаковку товару: навіщо вони пішли на ризикований крок

Американська мережа Target пішла на незвичайний крок у боротьбі з перекупниками: у деяких магазинах співробітники навмисне пошкоджують упаковку колекційних товарів перед продажем. Як пише IGN, йдеться про продукцію Pokémon, яку через високий попит часто купують для подальшого перепродажу.

Сучасна будівля торговельного центру / Pixabay

Навіщо Target псує упаковку Pokémon

Незвичайна практика набула розголосу після появи відео, на якому співробітник Target розкриває захисну упаковку коробок з картками Pokémon. За словами працівника, такий захід пов'язаний з проблемою перекупників, які масово купують популярні вироби, а потім виставляють їх на вторинному ринку за вищою ціною.

При цьому самі карти всередині коробок не розкривають. Йдеться саме про зовнішню упаковку. Для звичайного покупця, який має намір відкрити набір, це практично нічого не змінює. Однак для колекціонерів стан коробки може мати велике значення.

Запечатаний товар привабливіший на вторинному ринку. Пошкоджена плівка або порушена пломба, навпаки, знижують його колекційну цінність і можуть зробити перепродаж менш вигідним. Саме на цьому й ґрунтується незвичайна стратегія Target.

Як на рішення реагують колекціонери

Шанувальники Pokémon поставилися до практики неоднозначно. Одні вважають такий підхід виправданим, оскільки перекупники нерідко забирають популярні товари одразу після появи на полицях. У результаті звичайним покупцям доводиться шукати продукцію на вторинному ринку та платити більше.

Інші колекціонери критикують рішення. Для них непошкоджена упаковка як така є частиною цінності товару. Тому навмисне пошкодження коробки магазином може зіпсувати покупку навіть у тому випадку, якщо людина не збирається її перепродувати.

При цьому немає підстав стверджувати, що так чинять у всіх магазинах Target. Судячи з доступних повідомлень, практика залежить від конкретних торгових точок. Тим не менш, незвичайний спосіб боротьби з перекупниками вже привернув увагу шанувальників Pokémon.

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