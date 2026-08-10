Сеть магазинов сознательно портит упаковку товара: зачем они пошли на рискованный шаг

Американская сеть Target пошла на необычный шаг в борьбе с перекупщиками: в некоторых магазинах сотрудники намеренно повреждают упаковку коллекционных товаров перед продажей. Как пишет IGN, речь идет о продукции Pokémon, которую из-за высокого спроса часто приобретают для последующей перепродажи.

Современное здание торгового центра / Pixabay

Зачем Target портит упаковку Pokémon

Необычная практика получила огласку после появления видео, на котором сотрудник Target вскрывает защитную упаковку коробок с картами Pokémon. По словам работника, такая мера связана с проблемой перекупщиков, которые массово приобретают популярные наборы, а затем выставляют их на вторичном рынке по более высокой цене.

При этом сами карты внутри коробок не вскрывают. Речь идет именно о внешней упаковке. Для обычного покупателя, который собирается открыть набор, это практически ничего не меняет. Однако для коллекционеров состояние коробки может иметь большое значение.

Запечатанный товар привлекательнее на вторичном рынке. Поврежденная пленка или нарушенная пломба, напротив, снижают его коллекционную ценность и могут сделать перепродажу менее выгодной. Именно на этом и основана необычная стратегия Target.

Как на решение реагируют коллекционеры

Поклонники Pokémon отнеслись к практике неоднозначно. Одни считают такой подход оправданным, поскольку перекупщики нередко забирают популярные товары сразу после появления на полках. В результате обычным покупателям приходится искать продукцию на вторичном рынке и платить больше.

Другие коллекционеры критикуют решение. Для них неповрежденная упаковка сама по себе является частью ценности товара. Поэтому намеренное повреждение коробки магазином может испортить покупку даже в том случае, если человек не собирается ее перепродавать.

При этом нет оснований утверждать, что подобным образом поступают во всех магазинах Target. Судя по доступным сообщениям, практика зависит от конкретных торговых точек. Тем не менее необычный способ борьбы с перекупщиками уже привлек внимание поклонников Pokémon.

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