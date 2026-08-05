Ігрового гіганта EA продано за 55 мільярдів доларів, але геймерам варто готуватися до гіршого

Геймери, приготуйтеся, бо ця новина вас просто шокує! Легендарного ігрового гіганта Electronic Arts (творців FIFA, Need for Speed та The Sims) офіційно продали! Ціна питання — астрономічні 55 млрд дол. Компанію забрала собі група інвесторів разом із Фондом Саудівської Аравії. Тепер EA стає приватною фірмою і прощається з біржею.

Штаб-квартира Electronic Arts в Редвуд-Сіті. Фото: Wikimedia Commons / King of Hearts (CC BY-SA 3.0)

Нові власники, звісно, гарно посміхаються і обіцяють "великі інвестиції та світле майбутнє". Але насправді за лаштунками цієї угоди відбувається справжній жах, і геймерам варто готуватися до гіршого!

Річ у тім, що це найбільша покупка в борг в історії бізнесу. Простіше кажучи, левову частку з цих грошей інвестори просто позичили! А віддавати величезні борги доведеться самій EA зі своїх прибутків.

Розробники та аналітики вже у паніці. Щоб перекрити гігантські кредити, нове керівництво точно почне жорстко економити. А це означає масові звільнення, закриття студій та скасування багатьох очікуваних ігор! Під загрозою опинилися навіть автори Mass Effect та Dragon Age — легендарна студія BioWare.

Більше того, оскільки EA тепер приватна компанія, вона більше не звітуватиме про свої доходи. Ігровий велетень просто йде "в тінь", і ми більше не дізнаємося правди про реальний стан справ усередині. Поки топменеджери планують скорочення та хочуть запхати штучний інтелект у розробку, фанатам залишається тільки молитися за долю улюблених ігор.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав про позов на 105 мільйонів за зниклий фільм: Netflix у скандалі з Ніколасом Кейджем.







