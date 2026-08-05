logo_ukra

BTC/USD

64016

ETH/USD

1866.16

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини HI-tech ігри Ігрового гіганта EA продано за 55 мільярдів доларів, але геймерам варто готуватися до гіршого
commentss НОВИНИ Всі новини

Ігрового гіганта EA продано за 55 мільярдів доларів, але геймерам варто готуватися до гіршого

Ігровий гігант Electronic Arts більше не публічна компанія. Нові власники залишили рекордні борги, а розробники вже побоюються масових скорочень

5 серпня 2026, 13:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Геймери, приготуйтеся, бо ця новина вас просто шокує! Легендарного ігрового гіганта Electronic Arts (творців FIFA, Need for Speed та The Sims) офіційно продали! Ціна питання — астрономічні 55 млрд дол. Компанію забрала собі група інвесторів разом із Фондом Саудівської Аравії. Тепер EA стає приватною фірмою і прощається з біржею.

Ігрового гіганта EA продано за 55 мільярдів доларів, але геймерам варто готуватися до гіршого

Штаб-квартира Electronic Arts в Редвуд-Сіті. Фото: Wikimedia Commons / King of Hearts (CC BY-SA 3.0)

Нові власники, звісно, гарно посміхаються і обіцяють "великі інвестиції та світле майбутнє". Але насправді за лаштунками цієї угоди відбувається справжній жах, і геймерам варто готуватися до гіршого!

Річ у тім, що це найбільша покупка в борг в історії бізнесу. Простіше кажучи, левову частку з цих грошей інвестори просто позичили! А віддавати величезні борги доведеться самій EA зі своїх прибутків. 

Розробники та аналітики вже у паніці. Щоб перекрити гігантські кредити, нове керівництво точно почне жорстко економити. А це означає масові звільнення, закриття студій та скасування багатьох очікуваних ігор! Під загрозою опинилися навіть автори Mass Effect та Dragon Age — легендарна студія BioWare.

Більше того, оскільки EA тепер приватна компанія, вона більше не звітуватиме про свої доходи. Ігровий велетень просто йде "в тінь", і ми більше не дізнаємося правди про реальний стан справ усередині. Поки топменеджери планують скорочення та хочуть запхати штучний інтелект у розробку, фанатам залишається тільки молитися за долю улюблених ігор.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав про позов на 105 мільйонів за зниклий фільм: Netflix у скандалі з Ніколасом Кейджем.





Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини