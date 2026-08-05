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Игровой гигант EA продан за 55 миллиардов долларов, но геймерам стоит готовиться к худшему

Игровой гигант Electronic Arts больше не публичная компания. Новые владельцы оставили рекордные долги, а разработчики уже опасаются массовых сокращений

5 августа 2026, 13:23
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Сергій Кречмаровський

Геймеры, приготовьтесь, потому что эта новость вас просто шокирует! Легендарный игровой гигант Electronic Arts (создатель FIFA, Need for Speed и The Sims) официально продан! Цена вопроса — астрономические 55 млрд долл. Компанию забрала группа инвесторов вместе с Фондом Саудовской Аравии. Теперь EA становится частной фирмой и прощается с биржей.

Игровой гигант EA продан за 55 миллиардов долларов, но геймерам стоит готовиться к худшему

Штаб-квартира Electronic Arts в Редвуд-Сити. Фото: Wikimedia Commons / King of Hearts (CC BY-SA 3.0)

Новые владельцы, конечно, вежливо улыбаются и обещают "большие инвестиции и светлое будущее". Но на самом деле за кулисами этой сделки творится настоящий ужас, и геймерам стоит готовиться к худшему!

Дело в том, что это самая большая покупка в долг в истории бизнеса. Проще говоря, львиную долю из этих денег инвесторы просто одолжили! А отдавать огромные долги придется самой EA из своих доходов.

Разработчики и аналитики уже в панике. Чтобы перекрыть гигантские кредиты, новое руководство начнет жестко экономить. А это значит — массовые увольнения, закрытие студий и отмена многих ожидаемых игр! Под угрозой оказались даже авторы Mass Effect и Dragon Age — легендарная студия BioWare.

Более того, поскольку EA теперь частная компания, она больше не будет отчитываться о своих доходах. Игровой великан просто уходит "в тень", и мы больше не узнаем правды о реальном положении дел внутри. Пока топ-менеджеры планируют сокращения и хотят внедрить искусственный интеллект в разработку, фанатам остается только молиться за судьбу любимых игр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал об иске на 105 миллионов за пропавший фильм: Netflix в скандале с Николасом Кейджем.



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