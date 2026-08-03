Таке раніше не можна було собі навіть уявити: яких фахівців тепер готуватимуть в університеті

Американський Arizona State University вирішив кардинально змінити підхід до підготовки фахівців цифрової епохи. Уже з 2026-2027 навчального року університет відкриває першу у США бакалаврську програму Bachelor of Arts in Content Creation, яка повністю присвячена професії творця цифрового контенту.

Блогер. Фото: з відкритих джерел

Новий напрям працюватиме на базі Школи журналістики та масових комунікацій імені Волтера Кронкайта. Програма покликана навчити студентів не лише створювати якісний контент, а й перетворювати його на успішний медійний продукт із реальною аудиторією.

Майбутні студенти опановуватимуть відеовиробництво, запис і просування подкастів, побудову персонального бренду, стратегії розвитку соціальних мереж, аналіз поведінки аудиторії та сучасні цифрові маркетингові інструменти.

Втім, найбільш незвичною особливістю нової спеціальності стане формат оцінювання. Для отримання диплома студентам недостатньо буде скласти іспити чи виконати курсові роботи. Вони повинні створити власні акаунти в соціальних мережах, регулярно наповнювати їх контентом і продемонструвати реальне зростання кількості підписників та рівня взаємодії з аудиторією.

Навчання також передбачає практичну роботу у Los Angeles Content Studio, де студенти отримають можливість створювати професійний контент у сучасних студіях та працювати над реальними медіапроєктами.

В університеті переконані, що випускники нової програми завершуватимуть навчання не лише з дипломом, а й із готовим портфоліо, сформованою аудиторією та практичним досвідом, який дозволить одразу розпочати кар'єру інфлюенсера, контент-креатора, фахівця з цифрового маркетингу або менеджера соціальних медіа. Нова спеціальність може стати сигналом того, що професія блогера остаточно переходить із розряду захоплень до повноцінної академічної освіти.

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