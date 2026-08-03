Такое раньше нельзя было себе представить: каких специалистов теперь будут готовить в университете

Американский Arizona State University решил кардинально изменить подход к подготовке специалистов цифровой эпохи. Уже с 2026-2027 учебного года университет открывает первую в США бакалаврскую программу Bachelor of Arts in Content Creation, полностью посвященную профессии создателя цифрового контента.

Блогер. Фото: из открытых источников

Новое направление будет работать на базе Школы журналистики и массовых коммуникаций имени Уолтера Кронкайта. Программа призвана научить студентов не только создавать качественный контент, но и превращать его в успешный медийный продукт с реальной аудиторией.

Будущие студенты будут осваивать видеопроизводство, запись и продвижение подкастов, построение персонального бренда, стратегии развития социальных сетей, анализ поведения аудитории и современные цифровые маркетинговые инструменты.

Впрочем, наиболее необычной особенностью новой специальности станет формат оценивания. Для получения диплома студентам недостаточно будет сдать экзамены или выполнить курсовые работы. Они должны создать собственные аккаунты в социальных сетях, регулярно наполнять их контентом и продемонстрировать реальный рост числа подписчиков и уровня взаимодействия с аудиторией.

Учеба также предусматривает практическую работу в Los Angeles Content Studio, где студенты получат возможность создавать профессиональный контент в современных студиях и работать над реальными медиапроектами.

В университете убеждены, что выпускники новой программы будут завершать обучение не только с дипломом, но и с готовым портфолио, сформированной аудиторией и практическим опытом, который позволит начать карьеру инфлюэнсера, контент-креатора, специалиста по цифровому маркетингу или менеджера социальных медиа. Новая специальность может стать сигналом того, что профессия блоггера окончательно переходит из разряда увлечений к полноценному академическому образованию.

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