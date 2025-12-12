logo_ukra

Apple назвала найпопулярніші застосунки для iPhone та iPad за 2025 рік
Apple назвала найпопулярніші застосунки для iPhone та iPad за 2025 рік

Apple оприлюднила список найпопулярніших безплатних застосунків для iPhone та iPad у 2025 році. Рейтинги показали різні користувацькі пріоритети залежно від типу пристрою

12 грудня 2025, 18:00
Автор:
Ткачова Марія

Компанія Apple опублікувала рейтинги найпопулярніших безплатних застосунків для iPhone та iPad у 2025 році. Дані демонструють, що користувацькі звички суттєво відрізняються залежно від платформи, а лідери ринку продовжують змінюватися.

Apple назвала найпопулярніші застосунки для iPhone та iPad за 2025 рік

Найпопулярніші застосунки Apple

Серед користувачів iPhone перше місце очікувано посів ChatGPT, який упродовж року утримував статус одного з найзавантажуваніших застосунків у світі. Натомість другою за популярністю стала соцмережа Threads від компанії Meta, що свідчить про подальше послаблення позицій X і зростання конкуренції на ринку текстових платформ.

До першої десятки безплатних iPhone-застосунків також увійшли сервіси Google, TikTok, месенджери та класичні соціальні мережі, які залишаються основою щоденного користування смартфонами.

На iPad ситуація виглядає інакше. Тут беззаперечним лідером став YouTube, а більшість позицій у топі займають стримінгові сервіси. Це підтверджує, що планшети частіше використовують для перегляду відео, серіалів та роботи з контентом. Водночас у рейтингу присутні й інструменти для навчання, нотаток та дизайну.

Топ безплатних застосунків для iPhone у 2025 році

• ChatGPT

• Threads

• Google

• TikTok

• WhatsApp

• Instagram

• YouTube

• Google Maps

• Gmail

• Google Gemini

Топ безплатних застосунків для iPad у 2025 році

• YouTube


• ChatGPT

• Netflix

• Disney+

• Amazon Prime Video

• TikTok

• Google Chrome

• GoodNotes

• Canva

• HBO Max

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Одесі після звуків вибухів загорілося судно. Про це повідомили джерела Суспільного. Інцидент стався під час повітряної тривоги, яка тривала понад годину.



https://techcrunch.com/2025/12/10/chatgpt-is-apples-most-downloaded-app-of-2025-in-the-us/
