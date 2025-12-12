Apple назвала найпопулярніші застосунки для iPhone та iPad за 2025 рік

Компанія Apple опублікувала рейтинги найпопулярніших безплатних застосунків для iPhone та iPad у 2025 році. Дані демонструють, що користувацькі звички суттєво відрізняються залежно від платформи, а лідери ринку продовжують змінюватися.

Найпопулярніші застосунки Apple

Серед користувачів iPhone перше місце очікувано посів ChatGPT, який упродовж року утримував статус одного з найзавантажуваніших застосунків у світі. Натомість другою за популярністю стала соцмережа Threads від компанії Meta, що свідчить про подальше послаблення позицій X і зростання конкуренції на ринку текстових платформ.

До першої десятки безплатних iPhone-застосунків також увійшли сервіси Google, TikTok, месенджери та класичні соціальні мережі, які залишаються основою щоденного користування смартфонами.

На iPad ситуація виглядає інакше. Тут беззаперечним лідером став YouTube, а більшість позицій у топі займають стримінгові сервіси. Це підтверджує, що планшети частіше використовують для перегляду відео, серіалів та роботи з контентом. Водночас у рейтингу присутні й інструменти для навчання, нотаток та дизайну.

Топ безплатних застосунків для iPhone у 2025 році

• ChatGPT

• Threads

• Google

• TikTok

• WhatsApp

• Instagram

• YouTube

• Google Maps

• Gmail

• Google Gemini

Топ безплатних застосунків для iPad у 2025 році



• YouTube





• ChatGPT

• Netflix

• Disney+

• Amazon Prime Video

• TikTok

• Google Chrome

• GoodNotes

• Canva

• HBO Max

