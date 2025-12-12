Apple назвала найпопулярніші застосунки для iPhone та iPad за 2025 рік

Рубрики
Компанія Apple опублікувала рейтинги найпопулярніших безплатних застосунків для iPhone та iPad у 2025 році. Дані демонструють, що користувацькі звички суттєво відрізняються залежно від платформи, а лідери ринку продовжують змінюватися.
Найпопулярніші застосунки Apple
Серед користувачів iPhone перше місце очікувано посів ChatGPT, який упродовж року утримував статус одного з найзавантажуваніших застосунків у світі. Натомість другою за популярністю стала соцмережа Threads від компанії Meta, що свідчить про подальше послаблення позицій X і зростання конкуренції на ринку текстових платформ.
До першої десятки безплатних iPhone-застосунків також увійшли сервіси Google, TikTok, месенджери та класичні соціальні мережі, які залишаються основою щоденного користування смартфонами.
На iPad ситуація виглядає інакше. Тут беззаперечним лідером став YouTube, а більшість позицій у топі займають стримінгові сервіси. Це підтверджує, що планшети частіше використовують для перегляду відео, серіалів та роботи з контентом. Водночас у рейтингу присутні й інструменти для навчання, нотаток та дизайну.
Топ безплатних застосунків для iPhone у 2025 році
• ChatGPT
• Threads
• TikTok
• YouTube
• Google Maps
• Gmail
• Google Gemini
Топ безплатних застосунків для iPad у 2025 році
• YouTube
• ChatGPT
• Netflix
• Disney+
• Amazon Prime Video
• TikTok
• Google Chrome
• GoodNotes
• Canva
• HBO Max