Apple назвала самые популярные приложения для iPhone и iPad за 2025 год

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Apple опубликовала рейтинги самых популярных бесплатных приложений для iPhone и iPad в 2025 году. Данные показывают, что пользовательские привычки существенно отличаются в зависимости от платформы, а лидеры рынка продолжают меняться.
Самые популярные приложения Apple
Среди пользователей iPhone первое место ожидаемо занял ChatGPT, который в течение года удерживал статус одного из самых скачиваемых приложений в мире. Второй по популярности стала соцсеть Threads от компании Meta, свидетельствующая о дальнейшем ослаблении позиций X и росте конкуренции на рынке текстовых платформ.
В первую десятку бесплатных iPhone-приложений также вошли сервисы Google, TikTok, мессенджеры и классические социальные сети, которые остаются основой ежедневного использования смартфонов.
На iPad ситуация обстоит иначе. Здесь безоговорочным лидером стал YouTube, а большинство позиций в топе занимают стриминговые сервисы. Это подтверждает, что планшеты чаще используются для просмотра видео, сериалов и работы с контентом. В рейтинге присутствуют и инструменты для обучения, заметок и дизайна.
Топ бесплатных приложений для iPhone в 2025 году
• ChatGPT
• Threads
• TikTok
• YouTube
• Google Maps
• Gmail
• Google Gemini
Топ бесплатных приложений для iPad в 2025 году
• YouTube
• ChatGPT
• Netflix
• Disney
• Amazon Prime Video
• TikTok
• Google Chrome
• GoodNotes
• Canva
• HBO Max