Apple назвала самые популярные приложения для iPhone и iPad за 2025 год

Apple опубликовала рейтинги самых популярных бесплатных приложений для iPhone и iPad в 2025 году. Данные показывают, что пользовательские привычки существенно отличаются в зависимости от платформы, а лидеры рынка продолжают меняться.

Самые популярные приложения Apple

Среди пользователей iPhone первое место ожидаемо занял ChatGPT, который в течение года удерживал статус одного из самых скачиваемых приложений в мире. Второй по популярности стала соцсеть Threads от компании Meta, свидетельствующая о дальнейшем ослаблении позиций X и росте конкуренции на рынке текстовых платформ.

В первую десятку бесплатных iPhone-приложений также вошли сервисы Google, TikTok, мессенджеры и классические социальные сети, которые остаются основой ежедневного использования смартфонов.

На iPad ситуация обстоит иначе. Здесь безоговорочным лидером стал YouTube, а большинство позиций в топе занимают стриминговые сервисы. Это подтверждает, что планшеты чаще используются для просмотра видео, сериалов и работы с контентом. В рейтинге присутствуют и инструменты для обучения, заметок и дизайна.

Топ бесплатных приложений для iPhone в 2025 году

• ChatGPT

• Threads

• Google

• TikTok

• WhatsApp

• Instagram

• YouTube

• Google Maps

• Gmail

• Google Gemini

Топ бесплатных приложений для iPad в 2025 году



• YouTube





• ChatGPT

• Netflix

• Disney

• Amazon Prime Video

• TikTok

• Google Chrome

• GoodNotes

• Canva

• HBO Max

