logo_ukra

BTC/USD

102493

ETH/USD

3351.43

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини HI-tech авто.технології Як розпізнати обман на СТО: механік розповів про простий “хрестик-тест”
commentss НОВИНИ Всі новини

Як розпізнати обман на СТО: механік розповів про простий “хрестик-тест”

Відомий механік Скотті Кілмер розповів, як водіям розпізнати обман на СТО та перевірити, чи справді деталі в авто були замінені

6 листопада 2025, 14:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Не всі автосервіси однаково сумлінні, і деякі майстри можуть “замінювати” деталі лише на словах. Відомий американський механік Скотті Кілмер пояснив, як легко перевірити, чи справді на вашому авто зробили обіцяний ремонт.

Як розпізнати обман на СТО: механік розповів про простий “хрестик-тест”

Як зрозуміти, що вас хочуть «обдурити» на СТО

У своєму відео на YouTube експерт радить не здавати авто без контролю — перед відвідуванням СТО потрібно сфотографувати всі вузли, які мають ремонтуватися або замінюватися. А щоб бути впевненим напевно, він радить поставити невелику мітку — наприклад, хрестик фарбою або металевим скребком.

“Як зрозуміти, чи справді міняли деталі? Перед здачею авто сфотографуйте їх або зробіть позначку — маленький “X”. Якщо після ремонту цей знак залишився на місці — вас просто обдурили”, — пояснив Кілмер.


Механік також застерігає водіїв не погоджуватися на нав’язливі послуги, які часто пропонують “для профілактики” — наприклад, регулярне вирівнювання коліс або заміну справних деталей. Такі “поради” часто використовують, щоб збільшити суму рахунку.

Фахівець наголошує: увага, фотофіксація та здоровий скепсис — головні інструменти, які допоможуть водіям не стати жертвою шахрайства на автосервісах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що з настанням холодів організм переходить у режим підвищеного навантаження — витрачає більше енергії, швидше виснажується і потребує вітамінів та поживних речовин. Щоб підтримати імунітет, покращити самопочуття та не набрати зайву вагу, зимовий раціон має бути не просто ситним, а збалансованим і теплим. Коментарі розповіли, як збалансовано харчуватися взимку та не набирати вагу. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/shorts/MrwIfXbA4uk?si=zgs6XQH6V3MgViF4
Теги:

Новини

Всі новини