Як розпізнати обман на СТО: механік розповів про простий “хрестик-тест”

Не всі автосервіси однаково сумлінні, і деякі майстри можуть “замінювати” деталі лише на словах. Відомий американський механік Скотті Кілмер пояснив, як легко перевірити, чи справді на вашому авто зробили обіцяний ремонт.

Як зрозуміти, що вас хочуть «обдурити» на СТО

У своєму відео на YouTube експерт радить не здавати авто без контролю — перед відвідуванням СТО потрібно сфотографувати всі вузли, які мають ремонтуватися або замінюватися. А щоб бути впевненим напевно, він радить поставити невелику мітку — наприклад, хрестик фарбою або металевим скребком.

“Як зрозуміти, чи справді міняли деталі? Перед здачею авто сфотографуйте їх або зробіть позначку — маленький “X”. Якщо після ремонту цей знак залишився на місці — вас просто обдурили”, — пояснив Кілмер.





Механік також застерігає водіїв не погоджуватися на нав’язливі послуги, які часто пропонують “для профілактики” — наприклад, регулярне вирівнювання коліс або заміну справних деталей. Такі “поради” часто використовують, щоб збільшити суму рахунку.

Фахівець наголошує: увага, фотофіксація та здоровий скепсис — головні інструменти, які допоможуть водіям не стати жертвою шахрайства на автосервісах.

