Как распознать обман на СТО: механик рассказал о простом "крестике-тесте"
НОВОСТИ

Как распознать обман на СТО: механик рассказал о простом "крестике-тесте"

Известный механик Скотти Килмер рассказал, как водителям распознать обман на СТО и проверить, действительно ли детали в авто были заменены

6 ноября 2025, 14:51
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Не все автосервисы все равно добросовестны, и некоторые мастера могут "заменять" детали только на словах. Известный американский механик Скотти Килмер объяснил, как легко проверить, действительно ли на вашем авто сделали обещанный ремонт.

Как распознать обман на СТО: механик рассказал о простом "крестике-тесте"

Как понять, что вас хотят «обдурить» на СТО

В своем видео на YouTube эксперт советует не сдавать авто без контроля – перед посещением СТО нужно сфотографировать все узлы, которые должны ремонтироваться или заменяться. А чтобы быть уверенным наверняка, он советует поставить небольшую отметину – например, крестик краской или металлическим скребком.

"Как понять, действительно ли меняли детали? Перед сдачей авто сфотографируйте их или сделайте отметку – маленький "X". Если после ремонта этот знак остался на месте – вас просто обманули", – пояснил Килмер.


Механик также предостерегает водителей не соглашаться на навязчивые услуги, которые часто предлагают для профилактики — например, регулярное выравнивание колес или замену исправных деталей. Такие советы часто используют, чтобы увеличить сумму счета.

Специалист отмечает: внимание, фотофиксация и здоровый скепсис – главные инструменты, которые помогут водителям не стать жертвой мошенничества на автосервисах.

Источник: https://www.youtube.com/shorts/MrwIfXbA4uk?si=zgs6XQH6V3MgViF4
