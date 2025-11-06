Как распознать обман на СТО: механик рассказал о простом "крестике-тесте"

Не все автосервисы все равно добросовестны, и некоторые мастера могут "заменять" детали только на словах. Известный американский механик Скотти Килмер объяснил, как легко проверить, действительно ли на вашем авто сделали обещанный ремонт.

Как понять, что вас хотят «обдурить» на СТО

В своем видео на YouTube эксперт советует не сдавать авто без контроля – перед посещением СТО нужно сфотографировать все узлы, которые должны ремонтироваться или заменяться. А чтобы быть уверенным наверняка, он советует поставить небольшую отметину – например, крестик краской или металлическим скребком.

"Как понять, действительно ли меняли детали? Перед сдачей авто сфотографируйте их или сделайте отметку – маленький "X". Если после ремонта этот знак остался на месте – вас просто обманули", – пояснил Килмер.





Механик также предостерегает водителей не соглашаться на навязчивые услуги, которые часто предлагают для профилактики — например, регулярное выравнивание колес или замену исправных деталей. Такие советы часто используют, чтобы увеличить сумму счета.

Специалист отмечает: внимание, фотофиксация и здоровый скепсис – главные инструменты, которые помогут водителям не стать жертвой мошенничества на автосервисах.

