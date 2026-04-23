Як оголені груди Джанет Джексон допомогли створити YouTube: історія першого відео



















23 квітня 2005 року на YouTube з’явилося перше відео в історії сервісу. Це короткий ролик з назвою Me at the zoo. Тоді навряд чи хтось міг уявити, що невеликий запис біля вольєра зі слонами стане початком глобальної цифрової революції. Сьогодні YouTube є однією з найвпливовіших платформ світу, але його поява пов’язана з доволі несподіваною історією. Розповідаємо, як було створено YouTube та до чого тут скандал з Джанет Джексон.

Груди Джанет Джексон допомогли створити YouTube. Фото з відкритих джерел

Як голі груди Джанет Джексон створили YouTube

За однією з найвідоміших версій, ідея створення YouTube виникла після скандального епізоду на фіналі Супербоулу 2004 року. Під час виступу Джастіна Тімберлейка та Джанет Джексон стався інцидент, коли співак зірвав частину одягу співачки та оголив її груди в прямому ефірі. Мільйони людей шукали запис цього моменту, однак знайти відео в інтернеті тоді нікому не вдавалося.

Один із майбутніх засновників YouTube Джавед Карім пізніше згадував, що саме неможливість швидко знайти цей ролик підштовхнули його до думки, що мережі бракує зручного сервісу для пошуку та перегляду відео.

Відео з Джанет Джексон, яке надихнуло створити YouTube:

Цікаво, що спочатку проєкт задумувався як сайт знайомств під назвою Tune In Hook Up, однак ця концепція не зацікавила користувачів. Згодом Карім разом із Чедом Герлі та Стівом Ченом змінили напрямок і створили платформу YouTube для завантаження відео.

Перше відео на YouTube

Першим роликом на YouTube став запис Me at the zoo, який Джавед Карім опублікував 23 квітня 2005 року. Відео тривалістю 18 секунд було зняте в зоопарку Сан-Дієго. У кадрі Карім стоїть біля слонів і говорить про їхні довгі хоботи.

"Гаразд, зараз ми знаходимося перед слонами. Найкрутіше у них те, що вони мають дуже, дуже, дуже довгі хоботи. І це круто. І це, власне, все, що я можу сказати", – сказав Карім на першому відео на YouTube.

Станом на сьогодні відео "Me at the zoo" вже переглянули понад 388 мільйонів разів. Ролик також зібрав понад 10 мільйонів коментарів.

Перше відео на YouTube:

Невдовзі платформа стала популярно, а у 2006 році Google придбав YouTube за 1,65 млрд доларів.

