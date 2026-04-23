Как обнаженная грудь Джанет Джексон помогла создать YouTube: история первого видео



















23 апреля 2005 года на YouTube появилось первое видео в истории сервиса. Это короткий ролик под названием Me at the zoo. Тогда вряд ли кто-то мог вообразить, что небольшая запись у вольера со слонами станет началом глобальной цифровой революции. Сегодня YouTube является одной из самых влиятельных платформ мира, но его появление связано с довольно неожиданной историей. Рассказываем, как был создан YouTube и при чем здесь скандал с Джанет Джексон.

Грудь Джанет Джексон помогла создать YouTube. Фото из открытых источников

Как голая грудь Джанет Джексон создала YouTube

По одной из известнейших версий, идея создания YouTube возникла после скандального эпизода на финале Супербоула 2004 года. Во время выступления Джастина Тимберлейка и Джанет Джексон произошел инцидент, когда певец сорвал часть одежды певицы и обнажил ее грудь в прямом эфире. Миллионы людей искали запись этого момента, однако найти видео в интернете тогда никому не удавалось.

Один из будущих основателей YouTube Джавед Карим позже упоминал, что именно невозможность быстро найти этот ролик подтолкнули его к мнению, что сети не хватает удобного сервиса для поиска и просмотра видео.

Интересно, что первоначально проект задумывался как сайт знакомств под названием Tune In Hook Up, однако эта концепция не заинтересовала пользователей. Впоследствии Карим вместе с Чедом Герли и Стивом Ченом изменили направление и создали платформу YouTube для загрузки видео.

Первое видео на YouTube

Первым роликом на YouTube стала запись Me at the zoo, которую Джавед Карим опубликовал 23 апреля 2005 года. Видео продолжительностью 18 секунд было снято в зоопарке Сан-Диего. В кадре Карим стоит у слонов и говорит об их длинных хоботах.

"Ладно, сейчас мы находимся перед слонами. Самое крутое у них то, что у них очень, очень, очень длинные хоботы. И это круто. И это, собственно, все, что я могу сказать", – сказал Карим на первом видео на YouTube.

По состоянию на сегодняшний день видео "Me at the zoo" уже просмотрели более 388 миллионов раз. Ролик также собрал более 10 миллионов комментариев.

Вскоре платформа стала популярной, а в 2006 году Google приобрел YouTube за 1,65 млрд долларов.

