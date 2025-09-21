logo_ukra

У мережі з'явився архів із даними 20 мільйонів українців: що відомо та як захиститися
НОВИНИ

У мережі з’явився архів із даними 20 мільйонів українців: що відомо та як захиститися

Нардеп Олександр Федієнко повідомив про появу в мережі бази з даними 20 млн українців. Що відомо про архів та як захистити свої акаунти.

21 вересня 2025, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot

У мережі з’явився архів із даними громадян України під назвою diia_users_db_2025.zip, який налічує близько 20 мільйонів рядків. Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко, наголосивши, що частина цих даних і раніше була у відкритому доступі з різних державних реєстрів, але тепер вони зібрані в єдину базу.

У мережі з’явився архів із даними 20 мільйонів українців: що відомо та як захиститися

Хакери вкрали і злили в мережу дані про українців. Фото з відкритих джерел

Олександр Федієнко у Facebook повідомив, що наразі в мережі поширюється лише частина архіву, тоді як повна версія продається. У файлі містяться персональні дані, зокрема й номери телефонів відомих політиків. Депутат зауважив, що йому вдалося знайти записи навіть про людину, яка ніколи не користувалася застосунком "Дія". 

"Побачив багатьох знайомих політиків є, зокрема і номер телефону, правильний. Цікавий факт… я знайшов там людину у якої на 100% немає дії, але данні у цій базі є. Особисто я вважаю, що це інформація десь з реєстрів який повʼязаний з податковою", — повідомив Федієнко.

Останні записи в базі датуються 1 січня 2025 року, що вказує на її відносну актуальність.

У мережі з’явився архів із даними 20 мільйонів українців: що відомо та як захиститися - фото 2

У мережі злили дані 20 мільйонів українців

У мережі з’явився архів із даними 20 мільйонів українців: що відомо та як захиститися - фото 3

У мережі злили дані 20 мільйонів українців

Федієнко підкреслив, що витік даних може стати інструментом для шахрайства та фішингових атак. Особливу увагу він звернув на ризик компрометації фінансових номерів, прив’язаних до банківських карток, соціальних мереж чи месенджерів.

Народний депутат дав низку рекомендацій, які допоможуть мінімізувати ризики через витік особистих даних. Федієнко рекомендує замінити паролі для акаунтів, прив’язаних до номерів телефону та електронної пошти, увімкнути двофакторну автентифікацію всюди, де це можливо, а також за потреби змінити фінансовий номер, який використовується для банківських операцій чи доступу до соцмереж.

Крім того, нардеп закликав використовувати окремі номери телефонів для різних додатків і сервісів та перевіряти у Telegram розділ "Пристрої", щоб переконатися, що ніхто сторонній не має доступу до акаунта.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як торгують персональними даними українців, і що можна зробити з цим.

Також "Коментарі" писали, що робити, якщо зламали Telegram.



Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19cQpzTjVD/
