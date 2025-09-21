В сети появился архив с данными 20 миллионов украинцев: что известно и как защититься

В сети появился архив с данными граждан Украины под названием diia_users_db_2025.zip, насчитывающий около 20 миллионов строк. Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко, подчеркнув, что часть этих данных по-прежнему была в открытом доступе из разных государственных реестров, но теперь они собраны в единую базу.

Александр Федиенко в Facebook сообщил, что в настоящее время в сети распространяется только часть архива, тогда как полная версия продается. В файле содержатся персональные данные, в том числе номера телефонов известных политиков. Депутат отметил, что ему удалось найти записи даже о человеке, никогда не пользовавшемся приложением "Дия".

"Увидел многих знакомых политиков есть, в том числе и номер телефона, правильный. Интересный факт… я нашел там человека у которого на 100% нет Дии, но данные в этой базе есть. Лично я считаю, что это информация где-то из реестров, связанных с налоговой", — сообщил Федиенко.

Последние записи в базе датируются 1 января 2025 года, что указывает на ее относительную актуальность.

Федиенко подчеркнул, что утечка данных может стать инструментом для мошенничества и фишинговых атак. Особое внимание он обратил на риск компрометации финансовых номеров, привязанных к банковским картам, социальным сетям или мессенджерам.

Народный депутат дал ряд рекомендаций, которые помогут минимизировать риски из-за утечки личных данных. Федиенко рекомендует заменить пароли для аккаунтов, привязанных к номерам телефона и электронной почты, включить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, а также при необходимости изменить финансовый номер, используемый для банковских операций или доступа к соцсетям.

Кроме того, нардеп призвал использовать отдельные телефонные номера для различных приложений и сервисов и проверять в Telegram раздел "Устройства", чтобы убедиться, что никто посторонний не имеет доступа к аккаунту.

