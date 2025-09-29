logo_ukra

BTC/USD

113844

ETH/USD

4165.56

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини HI-tech інтернет Скільки платить YouTube за відео: компанія розкриває приголомшливу суму
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки платить YouTube за відео: компанія розкриває приголомшливу суму

YouTube розкрив, яку рекордну суму компанія заплатила творцям, артистам і медіакомпаніям за відео на платформі.

29 вересня 2025, 17:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Під час заходу до 20-річчя YouTube "Made on YouTube" у Нью-Йорку, стало відомо, що компанія заплатила 100 млрд доларів авторам контенту на платформі за останні чотири роки. За інформацією YouTube, дедалі більшу роль у виплатах відіграють телевізори з підключенням до інтернету. Лише за минулий рік кількість каналів, які заробляють понад 100 тис. доларів щороку завдяки переглядам на великих екранах, зросла на 45%.

Скільки платить YouTube за відео: компанія розкриває приголомшливу суму

Скільки платить YouTube за відео. Фото з відкритих джерел

За словами генерального директора YouTube Ніла Мохана, лише за 2021–2024 роки компанія виплатила авторам близько 70 млрд доларів. Таким чином, за останній рік, YouTube заплатив 30 млрд доларів творцям контенту. Директорка з продуктів YouTube Йоганна Вуліч заявила, що творці "формують культуру та розваги так, як ми ніколи не вважали можливим".

Платформа, яка належить Google, за 20 років перетворилася з аматорського сервісу на один із найприбутковіших медіамайданчиків світу. За увесь час кількість відео на YouTube вже перевищила 20 мільярдів, зокрема у списку музика, короткі відео, подкасти та інші формати. Водночас конкуренція з TikTok та іншими сервісами підштовхує компанію до впровадження інновацій.

Під час презентації YouTube показав нові функції на базі штучного інтелекту, зокрема автоматичний монтаж коротких відео з музикою та переходами, а також інструмент, що може перетворити діалог із відео на пісню для Shorts. Також у Short платформа інтегрує генератор відео Veo 3 від Google, який навчається на бібліотеці YouTube.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, скільки грошей заробляє на YouTube найпопулярніший ютубер світу.

Також "Коментарі" писали, що YouTube скасовує Premium у тих, хто не мешкає разом.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.cnbc.com/2025/09/16/youtube-creators-pay.html
Теги:

Новини

Всі новини