Скільки платить YouTube за відео: компанія розкриває приголомшливу суму

Під час заходу до 20-річчя YouTube "Made on YouTube" у Нью-Йорку, стало відомо, що компанія заплатила 100 млрд доларів авторам контенту на платформі за останні чотири роки. За інформацією YouTube, дедалі більшу роль у виплатах відіграють телевізори з підключенням до інтернету. Лише за минулий рік кількість каналів, які заробляють понад 100 тис. доларів щороку завдяки переглядам на великих екранах, зросла на 45%.

Скільки платить YouTube за відео. Фото з відкритих джерел

За словами генерального директора YouTube Ніла Мохана, лише за 2021–2024 роки компанія виплатила авторам близько 70 млрд доларів. Таким чином, за останній рік, YouTube заплатив 30 млрд доларів творцям контенту. Директорка з продуктів YouTube Йоганна Вуліч заявила, що творці "формують культуру та розваги так, як ми ніколи не вважали можливим".

Платформа, яка належить Google, за 20 років перетворилася з аматорського сервісу на один із найприбутковіших медіамайданчиків світу. За увесь час кількість відео на YouTube вже перевищила 20 мільярдів, зокрема у списку музика, короткі відео, подкасти та інші формати. Водночас конкуренція з TikTok та іншими сервісами підштовхує компанію до впровадження інновацій.

Під час презентації YouTube показав нові функції на базі штучного інтелекту, зокрема автоматичний монтаж коротких відео з музикою та переходами, а також інструмент, що може перетворити діалог із відео на пісню для Shorts. Також у Short платформа інтегрує генератор відео Veo 3 від Google, який навчається на бібліотеці YouTube.

