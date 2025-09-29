Сколько платит YouTube за видео: компания раскрывает потрясную сумму

Во время мероприятия к 20-летию YouTube "Made on YouTube" в Нью-Йорке стало известно, что компания заплатила 100 млрд долларов авторам контента на платформе за последние четыре года. По информации YouTube, все большую роль в выплатах играют телевизоры с подключением к интернету. Только за прошлый год количество каналов, зарабатывающих более 100 тыс. долларов ежегодно благодаря просмотрам на больших экранах, выросло на 45%.

Сколько платит YouTube за видео. Фото из открытых источников

По словам генерального директора YouTube Нила Мохана, только за 2021-2024 годы компания выплатила авторам около 70 млрд долларов. Таким образом, за последний год YouTube заплатил 30 млрд долларов создателям контента. Директор из продуктов YouTube Иоганна Вулич заявила, что создатели "формируют культуру и развлечения так, как мы никогда не считали возможным".

Платформа, принадлежащая Google, за 20 лет превратилась из любительского сервиса в одну из самых прибыльных медиаплощадок мира. За все время количество видео на YouTube уже превысило 20 миллиардов, в том числе в списке музыка, короткие видео, подкасты и другие форматы. В то же время, конкуренция с TikTok и другими сервисами подталкивает компанию к внедрению инноваций.

Во время презентации YouTube показал новые функции на основе искусственного интеллекта, включая автоматический монтаж коротких видео с музыкой и переходами, а также инструмент, который может превратить диалог с видео в песню для Shorts. Также в Short платформа интегрирует генератор видео Veo 3 от Google, обучающийся на библиотеке YouTube.

