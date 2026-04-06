Рейтинг країн за рівнем свободи інтернету: яке місце посіли Україна, США та Росія

Ресурс Cloudwards опублікував глобальний рейтинг країн за рівнем свободи інтернету. Дослідження показує, де користувачі можуть вільно висловлюватися в мережі, а де онлайн-активність суворо контролюється державою.

Рейтинг країн за рівнем свободи інтернету.

Автори дослідження зазначають, що обмеження в інтернеті можуть мати різні причини. Як пише Cloudwards, у деяких країнах влада пояснює цензуру боротьбою з мовою ненависті або дезінформацією. В інших випадках обмеження використовуються як інструмент політичного контролю та придушення інакомислення. Порушення таких правил може призводити не лише до штрафів, а й до арештів або тюремного ув’язнення.

Згідно з Cloudwards, найвищий рівень свободи інтернету отримали одразу 11 країн, які набрали по 92 бали зі 100 можливих. До цієї групи увійшли Бельгія, Коста-Рика, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ліхтенштейн, Нова Зеландія, Норвегія, Словаччина, Суринам та Східний Тимор.

США займають 97 місце з 64 балами. Стільки ж балів у Німеччини, Японії та Франції.

Рейтинг країн за рівнем свободи інтернету

Україна у рейтингу свободи інтернету посіла 125 місце зі 44 балами. Такий самий показник мають Камбоджа, Сальвадор, Ізраїль і Сомалі. Серед сусідів України значно вищі позиції мають Польща та Молдова, які поділяють 12 місце з результатом 84 бали. Угорщина посіла 50 місце (76 балів), Румунія – 94 (64 бали), Білорусь – 149 місце (20), Росія – 165 (4 бали).

Росія займає передостанню сходинку в рейтингу свободи слова в інтернеті та ділить її з Китаєм, Іраном та Пакистаном. На останній сходинці в рейтингу країн опинилася Північна Корея — 0 балів.

