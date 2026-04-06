Рейтинг стран по уровню свободы интернета: какое место заняли Украина, США и Россия

Ресурс Cloudwards опубликовал глобальный рейтинг стран по уровню свободы Интернета. Исследование показывает, где пользователи могут свободно выражаться в сети, а где онлайн активность строго контролируется государством.

Авторы исследования отмечают, что ограничения в интернете могут иметь разные причины. Как пишет Cloudwards, в некоторых странах власти объясняют цензуру борьбой с языком ненависти или дезинформацией. В других случаях ограничения используются в качестве инструмента политического контроля и подавления инакомыслия. Нарушение таких правил может приводить не только к штрафам, но и к арестам или тюремному заключению.

Согласно Cloudwards, самый высокий уровень свободы интернета получили сразу 11 стран, набравших по 92 балла из 100 возможных. В эту группу вошли Бельгия, Коста-Рика, Дания, Финляндия, Исландия, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Словакия, Суринам и Восточный Тимор.

США занимают 97 место с 64 баллами. Столько же баллов у Германии, Японии и Франции.

Украина в рейтинге свободы интернета заняла 125-е место с 44 баллами. Такой же показатель имеют Камбоджа, Сальвадор, Израиль и Сомали. Среди соседей Украины значительно выше позиции Польши и Молдовы, которые разделяют 12 место с результатом 84 балла. Венгрия заняла 50 место (76 баллов), Румыния – 94 (64 балла), Беларусь – 149 место (20), Россия – 165 (4 балла).

Россия занимает предпоследнюю строчку в рейтинге свободы слова в интернете и делит ее с Китаем, Ираном и Пакистаном. На последней строчке в рейтинге стран оказалась Северная Корея – 0 баллов.

