Мобільний зв’язок офлайн: Україна зробила неможливе

В Україні запрацювала технологія Starlink Direct to Cell — супутниковий канал, який дозволяє надсилати SMS-повідомлення навіть тоді, коли немає покриття мобільної мережі. Україна стала однією з перших країн у світі, де доступна ця функція, а випробувати її вже можуть абоненти "Київстар".

Starlink Darect Cell в Україні

Технологія працює завдяки прямому підключенню смартфона до супутників Starlink. У компанії пояснюють, що Direct to Cell не потребує спеціального обладнання чи окремого терміналу — достатньо звичайного телефона та SIM-картки.

Що потрібно для роботи Starlink SMS:

• SIM-картка "Київстар" з підтримкою 4G;

• смартфон на Android (інтеграція з iPhone буде пізніше);

• відкритий простір, щоб пристрій міг "побачити" супутник;

• автоматичний вибір мережі в налаштуваннях телефону.

Після цього користувач може відправити стандартну SMS, яка піде через супутник. За даними операторів, повідомлення доставляється в середньому за 3–10 хвилин, залежно від завантаженості каналу. Щойно смартфон знову отримає наземний сигнал, він автоматично повернеться у звичайну мережу.



У перспективі сервіс планує розширити можливості: наступними будуть голосові дзвінки, а потім — мобільний інтернет через супутник, що дозволить залишатися на зв’язку в будь-якій точці країни та за її межами, навіть у повній відсутності покриття.



