logo

BTC/USD

88354

ETH/USD

2939.82

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech интернет Мобильная связь офлайн: Украина сделала невозможное
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобильная связь офлайн: Украина сделала невозможное

Украина запустила Starlink Direct to Cell: теперь SMS можно отправлять даже без мобильной связи

24 ноября 2025, 19:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Украине заработала технология Starlink Direct to Cell — спутниковый канал, позволяющий отправлять SMS сообщения даже тогда, когда нет покрытия мобильной сети. Украина стала одной из первых стран мира, где доступна эта функция, а опробовать ее уже могут абоненты "Киевстар".

Мобильная связь офлайн: Украина сделала невозможное

Starlink Darect Cell в Украине

Технология работает благодаря прямому подключению смартфона к спутникам Starlink. В компании объясняют, что Direct to Cell не нуждается в специальном оборудовании или отдельном терминале — достаточно обычном телефоне и SIM-карте.

Что нужно для работы Starlink SMS:

SIM-карта "Киевстар" с поддержкой 4G;

• смартфон на Android (интеграция с iPhone будет позже);

• открытое пространство, чтобы устройство могло "увидеть" спутник;

• автоматический выбор сети в настройках телефона.

После этого пользователь может отправить стандартную SMS, которая последует через спутник. По данным операторов, сообщение доставляется в среднем за 3–10 минут в зависимости от загруженности канала. Как только смартфон снова получит наземный сигнал, он автоматически вернется в обычную сеть.

В перспективе сервис планирует расширить возможности: следующими будут голосовые звонки, а затем мобильный интернет через спутник, что позволит оставаться на связи в любой точке страны и за ее пределами, даже в полном отсутствии покрытия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский актер Сергей Безруков, известный своей проэкспансионистской позицией и активной поддержкой российской агрессии, вызвал волну возмущения в Узбекистане после того, как на пресс-конференции высмеял узбекский акцент. Выступление актера быстро разошлось соцсетями и превратилось в резонансную тему в медиа региона.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zedigital/6339
Теги:

Новости

Все новости