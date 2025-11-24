Мобильная связь офлайн: Украина сделала невозможное

В Украине заработала технология Starlink Direct to Cell — спутниковый канал, позволяющий отправлять SMS сообщения даже тогда, когда нет покрытия мобильной сети. Украина стала одной из первых стран мира, где доступна эта функция, а опробовать ее уже могут абоненты "Киевстар".

Starlink Darect Cell в Украине

Технология работает благодаря прямому подключению смартфона к спутникам Starlink. В компании объясняют, что Direct to Cell не нуждается в специальном оборудовании или отдельном терминале — достаточно обычном телефоне и SIM-карте.

Что нужно для работы Starlink SMS:

• SIM-карта "Киевстар" с поддержкой 4G;

• смартфон на Android (интеграция с iPhone будет позже);

• открытое пространство, чтобы устройство могло "увидеть" спутник;

• автоматический выбор сети в настройках телефона.

После этого пользователь может отправить стандартную SMS, которая последует через спутник. По данным операторов, сообщение доставляется в среднем за 3–10 минут в зависимости от загруженности канала. Как только смартфон снова получит наземный сигнал, он автоматически вернется в обычную сеть.



В перспективе сервис планирует расширить возможности: следующими будут голосовые звонки, а затем мобильный интернет через спутник, что позволит оставаться на связи в любой точке страны и за ее пределами, даже в полном отсутствии покрытия.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский актер Сергей Безруков, известный своей проэкспансионистской позицией и активной поддержкой российской агрессии, вызвал волну возмущения в Узбекистане после того, как на пресс-конференции высмеял узбекский акцент. Выступление актера быстро разошлось соцсетями и превратилось в резонансную тему в медиа региона.