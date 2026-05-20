Місто, якого "не існує": чому Google Maps змусили стерти з карт елітне поселення у США

У США існує місто, яке майже неможливо побачити на картах Google. Йдеться про невелике, але заможне передмістя під назвою Норт-Оукс, яке розташоване приблизно за 25 кілометрів від Міннеаполіса. Попри розвиток цифрових технологій, зокрема Google Street View, більша частина цього населеного пункту залишається "білою плямою" на мапі без жодних видимих доріг, будинків та парків.

На Google Maps немає міста Норт-Оукс

Google Maps може приховувати у США різні військові об’єкти, як "Зона 51", однак це не стосується Норт-Оукса. Причина такої незвичної ситуації став юридичний статус території.

Як виявилося, у Норт-Оуксі діє особливе правило власності, коли межа кожної приватної ділянки проходить до середини дороги. Фактично це означає, що більшість вулиць і територій у місті вважаються приватною власністю. Завдяки цьому місцева влада змогла юридично заборонити компанії Google проводити зйомку для Street View ще понад два десятиліття тому.

"Це дуже рідко трапляється, коли ціле місто просить про заборону фотографування", – сказала представниця Google Елейн Філадельфо.

Норт-Оукс відомий як закрите та дуже заможне передмістя. За словами місцевого блогера Кріса Парра, тут живуть топменеджери великих компаній Міннесоти та заможні підприємці. Місто складається з просторих ділянок, доглянутих газонів і великих приватних будинків. Деякі маєтки на ринку нерухомості оцінюють у 3 мільйони доларів.

"Загадка про Норт-Оукс виникає, коли ви починаєте дізнаватися про Норт-Оукс", – сказав Парр.

Крісс Парр спробував нанести Норт-Оукс на Google Maps. Він зняв територію міста за допомогою дрона, запущеного за межами міста, а також отримав запрошення від одного з мешканців, заплативши символічні 10 доларів. Завдяки цьому блогер зміг Норт-Оукс помістити на Google Maps Street View. Однак вже за тиждень зображення міста були видалені з Google.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що оновлення Google Maps розкрило військовий секрет Китаю.