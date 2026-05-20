Город, которого "не существует": почему Google Maps заставили стереть с карт элитное поселение в США

В США существует город, который почти невозможно увидеть на картах Google. Речь идет о небольшом, но богатом пригороде под названием Норт-Оукс, который расположен примерно в 25 километрах от Миннеаполиса. Несмотря на развитие цифровых технологий, в частности Google Street View, большая часть этого населенного пункта остается "белым пятном" на карте без видимых дорог, домов и парков.

Google Maps может скрывать в США разные военные объекты, как "Зона 51", однако это не касается Норт-Оукса. Причина столь необычной ситуации стал юридический статус территории.

Как оказалось, в Норт-Оукс действует особое правило собственности, когда граница каждого частного участка проходит до середины дороги. Фактически это означает, что большинство улиц и территорий города считаются частной собственностью. Благодаря этому местные власти смогли юридически запретить компании Google проводить съемку для Street View еще более двух десятилетий назад.

"Это очень редко случается, когда целый город просит о запрете фотографирования", – сказала представительница Google Элейн Филадельфо.

Норт-Оукс известен как закрытый и очень богатый пригород. По словам местного блоггера Криса Парра, здесь живут топ-менеджеры крупных компаний Миннесоты и состоятельные предприниматели. Город состоит из просторных участков, ухоженных газонов и больших частных домов. Некоторые имения на рынке недвижимости оценивают в 3 миллиона долларов.

"Загадка о Норт-Оуксе возникает, когда вы начинаете узнавать о Норт-Оуксе", – сказал Парр.

Крис Парр попытался нанести Норт-Оукс на Google Maps. Он снял территорию города с помощью дрона, запущенного за пределами города, а также получил приглашение от одного из жителей, заплатив символические 10 долларов. Благодаря этому блоггер смог Норт-Оукс поместить в Google Maps Street View. Однако уже через неделю изображения города были удалены из Google.

