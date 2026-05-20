Город, которого "не существует": почему Google Maps заставили стереть с карт элитное поселение в США

Slava Kot
В США существует город, который почти невозможно увидеть на картах Google. Речь идет о небольшом, но богатом пригороде под названием Норт-Оукс, который расположен примерно в 25 километрах от Миннеаполиса. Несмотря на развитие цифровых технологий, в частности Google Street View, большая часть этого населенного пункта остается "белым пятном" на карте без видимых дорог, домов и парков.
В Google Maps нет города Норт-Оукс
Google Maps может скрывать в США разные военные объекты, как "Зона 51", однако это не касается Норт-Оукса. Причина столь необычной ситуации стал юридический статус территории.
Как оказалось, в Норт-Оукс действует особое правило собственности, когда граница каждого частного участка проходит до середины дороги. Фактически это означает, что большинство улиц и территорий города считаются частной собственностью. Благодаря этому местные власти смогли юридически запретить компании Google проводить съемку для Street View еще более двух десятилетий назад.
Норт-Оукс известен как закрытый и очень богатый пригород. По словам местного блоггера Криса Парра, здесь живут топ-менеджеры крупных компаний Миннесоты и состоятельные предприниматели. Город состоит из просторных участков, ухоженных газонов и больших частных домов. Некоторые имения на рынке недвижимости оценивают в 3 миллиона долларов.
Крис Парр попытался нанести Норт-Оукс на Google Maps. Он снял территорию города с помощью дрона, запущенного за пределами города, а также получил приглашение от одного из жителей, заплатив символические 10 долларов. Благодаря этому блоггер смог Норт-Оукс поместить в Google Maps Street View. Однако уже через неделю изображения города были удалены из Google.
