5G уперше в Україні: яке місто обрали для старту
5G уперше в Україні: яке місто обрали для старту

Львів став «технологічною лабораторією» перед масштабним запуском нового стандарту зв’язку по всій країні

12 січня 2026, 12:50
Автор:
Кравцев Сергей

У центрі Львова запрацювала пілотна мережа зв’язку п’ятого покоління — 5G. Це перший подібний проєкт в Україні, який забезпечує швидкість передавання даних близько 500 Мбіт/с на одного абонента. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

5G уперше в Україні: яке місто обрали для старту

5G. Фото: з відкритих джерел

Львів обрали для тестування не випадково. За даними Мінцифри, місто має один із найвищих рівнів проникнення смартфонів, готових до роботи в мережах 5G, а також уже оснащене понад 20 базовими станціями нового покоління. Саме тому Львів розглядають як "технологічну лабораторію" перед національним запуском 5G.

Після погодження з Генеральним штабом Збройних сил України та успішного завершення тестування пілотний проєкт планують масштабувати. Уже в січні мережу 5G мають запустити в Бородянці, у лютому – в Харкові, після чого новий стандарт зв’язку поступово з’явиться й в інших містах країни.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше зазначав, що розвиток 5G є важливим з огляду на безпекову ситуацію. За його словами, держава прагне забезпечити стабільний доступ до інтернету, зокрема для мешканців прифронтових територій.

Про підготовку до запуску пілотних мереж 5G у кількох містах України стало відомо наприкінці 2025 року. Нинішній старт у Львові став першим практичним кроком до впровадження нового стандарту зв’язку на національному рівні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прихильники теорій змови про шкоду 5G вже багато років поширюють думку, що ця технологія нібито є небезпечною для здоров'я. Проте нове наукове дослідження остаточно спростувало їхні основні докази.

Робота вчених була опублікована в журналі PNAS Nexus (Oxford Academic), що рецензується. Вчені провели прямий експеримент: вони впливали на клітини шкіри людини випромінюванням на частотах 27 та 40,5 ГГц – це ті ж діапазони, що використовуються у сучасних 5G-мережах.




Джерело: https://t.me/zedigital/6552
