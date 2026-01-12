5G уперше в Україні: яке місто обрали для старту

У центрі Львова запрацювала пілотна мережа зв’язку п’ятого покоління — 5G. Це перший подібний проєкт в Україні, який забезпечує швидкість передавання даних близько 500 Мбіт/с на одного абонента. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

5G. Фото: з відкритих джерел

Львів обрали для тестування не випадково. За даними Мінцифри, місто має один із найвищих рівнів проникнення смартфонів, готових до роботи в мережах 5G, а також уже оснащене понад 20 базовими станціями нового покоління. Саме тому Львів розглядають як "технологічну лабораторію" перед національним запуском 5G.

Після погодження з Генеральним штабом Збройних сил України та успішного завершення тестування пілотний проєкт планують масштабувати. Уже в січні мережу 5G мають запустити в Бородянці, у лютому – в Харкові, після чого новий стандарт зв’язку поступово з’явиться й в інших містах країни.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше зазначав, що розвиток 5G є важливим з огляду на безпекову ситуацію. За його словами, держава прагне забезпечити стабільний доступ до інтернету, зокрема для мешканців прифронтових територій.

Про підготовку до запуску пілотних мереж 5G у кількох містах України стало відомо наприкінці 2025 року. Нинішній старт у Львові став першим практичним кроком до впровадження нового стандарту зв’язку на національному рівні.

